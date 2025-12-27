В Самарской области из-за метели закрыли движение на участке трассы М-5

Госавтоинспекция Самарской области ввела временные ограничения движения на трассе М-5 «Урал».

«С 16:00 27 декабря запрещено движение маршрутных автобусов и грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения с 98-го по 129-го километры (подъезд к городу Оренбург)», — сообщили в Госавтоинспекции.

Такое решение правоохранители приняли из-за неблагоприятных погодных условий: в регионе идет сильный снег, разыгралась настоящая метель, сильно снизилась видимость. Данная мера необходима для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Ориентировочное время открытия трассы — 9:00 воскресенья, 28 декабря, пишет 63.ру.

«Время снятия ограничений может быть изменено, если метель продолжится», — объяснили в региональной Госавтоинспекции.