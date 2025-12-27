Дед Мороз из Великого Устюга начал применять в работе ИИ

Дед Мороз начал применять ИИ в работе своей вотчины в Великом Устюге. Об этом он рассказал ТАСС.

Новогодний волшебник отметил, что ему присылают электронные письма.

"Могут написать электронные письма, и это просто здорово. На дворе же XXI век, правда? И меня оцифровали искусственным интеллектом", – цитирует его агентство.

Дед Мороз добавил, что использование искусственного интеллекта будут расширять, но не рассказал подробностей. Он сообщил только о том, что нейросети могут начать использовать для создания дизайна новогодних подарков и открыток.