Метро в Самаре в новогоднюю ночь 2025/2026 будет работать до 4:00

В Самаре продлят время работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. Все, кто будет отмечать праздник на площади им. В.В. Куйбышева, смогут без проблем добраться обратно домой – хоть на метро, хоть на автобусе или трамвае. В дептрансе рассказали, как будет работать общественный транспорт в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года.

«В новогоднюю ночь метро будет работать до 4:00, ряд автобусов, трамваев и троллейбусов, которые соединяют центр города с отдаленными районами – до 3:00», - сообщили в департаменте транспорта Самары.

До глубокой ночи в праздник будут ходить автобусы №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 50, 67, 70, 75 и 91, трамваи №№ 3, 20 и 22, а также троллейбусы №№ 4, 6 и 17. Пассажиров наземного электротранспорта ждет подарок от МП «ТТУ». С 22:00 31 декабря до 3:00 1 января проезд в трамваях и троллейбусах будет бесплатным, пишет Самара-КП.