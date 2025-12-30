Я нашел ошибку
Главные новости:
Посадку на самолет по биометрии протестируют в 2026-2027 годах
Глава Самары передал квадрокоптеры для 2-й гвардейской армии ЦВО
Осужден житель Самары, требовавший со строителя 600 тыс. рублей несуществующего долга
В 2025 году средний чек чаевых вырос почти на 9%
На мэрию Самары подали в суд за отсутствие освещения на трех улицах
Метро в Самаре в новогоднюю ночь 2025/2026 будет работать до 4:00
В Самаре возложили цветы к Вечному огню в память о трагедии в Макеевке
В Самарской области назначены новые судьи и председатели судов.
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
В Самаре продлят время работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. Все, кто будет отмечать праздник на площади им. В.В. Куйбышева, смогут без проблем добраться обратно домой – хоть на метро, хоть на автобусе или трамвае. В дептрансе рассказали, как будет работать общественный транспорт в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года.

«В новогоднюю ночь метро будет работать до 4:00, ряд автобусов, трамваев и троллейбусов, которые соединяют центр города с отдаленными районами – до 3:00», - сообщили в департаменте транспорта Самары.

До глубокой ночи в праздник будут ходить автобусы №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 50, 67, 70, 75 и 91, трамваи №№ 3, 20 и 22, а также троллейбусы №№ 4, 6 и 17. Пассажиров наземного электротранспорта ждет подарок от МП «ТТУ». С 22:00 31 декабря до 3:00 1 января проезд в трамваях и троллейбусах будет бесплатным, пишет Самара-КП.

Теги: Городской транспорт

