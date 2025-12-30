Я нашел ошибку
Главные новости:
Посадку на самолет по биометрии протестируют в 2026-2027 годах
Глава Самары передал квадрокоптеры для 2-й гвардейской армии ЦВО
Осужден житель Самары, требовавший со строителя 600 тыс. рублей несуществующего долга
В 2025 году средний чек чаевых вырос почти на 9%
На мэрию Самары подали в суд за отсутствие освещения на трех улицах
Метро в Самаре в новогоднюю ночь 2025/2026 будет работать до 4:00
В Самаре возложили цветы к Вечному огню в память о трагедии в Макеевке
В Самарской области назначены новые судьи и председатели судов.
Глава Самары передал квадрокоптеры для 2-й гвардейской армии ЦВО

76
Глава Самары передал квадрокоптеры для 2-й гвардейской армии ЦВО

Глава Самары Иван Носков посетил Штаб 2 гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Центрального военного округа.

Как он пишет в своем телеграм-канале, "Передал и.о. заместителя командующего 2-й Армии по военно-политической работе Алексею Уразову квадрокоптеры. Техника приобретена на средства сотрудников администрации города и в самое ближайшее время будет отправлена нашим бойцам на передовую. Обсудили с командованием взаимодействие на постоянной основе, включая не только передачу необходимых технических средств, но и работу на территории, непосредственно прилегающей к месту расположения Штаба. 

Еще раз поздравляю весь личный состав (разумеется, не со всеми смог встретиться лично) с наступающим Новым годом и благодарю за службу!"

