Глава Самары передал квадрокоптеры для 2-й гвардейской армии ЦВО

Глава Самары Иван Носков посетил Штаб 2 гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Центрального военного округа.

Как он пишет в своем телеграм-канале, "Передал и.о. заместителя командующего 2-й Армии по военно-политической работе Алексею Уразову квадрокоптеры. Техника приобретена на средства сотрудников администрации города и в самое ближайшее время будет отправлена нашим бойцам на передовую. Обсудили с командованием взаимодействие на постоянной основе, включая не только передачу необходимых технических средств, но и работу на территории, непосредственно прилегающей к месту расположения Штаба.

Еще раз поздравляю весь личный состав (разумеется, не со всеми смог встретиться лично) с наступающим Новым годом и благодарю за службу!"