Осужден житель Самары, требовавший со строителя 600 тыс. рублей несуществующего долга

Житель Самары признан виновным в вымогательстве 600 тыс. рублей у знакомого строителя под угрозой насилия. Советский районный суд приговорил фигуранта уголовного дела к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура.

По версии следствия, осенью 2024 года фигурант уголовного дела, зная о строительном бизнесе своего знакомого, потребовал от него деньги. В противном случае он грозил избить потерпевшего. Когда обвиняемый в очередной раз пытался получить деньги с жертвы, полиция задержала его, пишет Коммерсантъ.