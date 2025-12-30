В Самаре возложили цветы к Вечному огню в память о трагедии в Макеевке

30 декабря на площади Славы в Самаре почтили память военнослужащих, погибших в Макеевке. Панихиду по усопшим воинам провел настоятель Храма великомученика Георгия Победоносца города Самары иеромонах Никита (Корежин).

«Всегда очень сложно говорить о таких трагических событиях. Но говорить нужно, и обязательно нужно помнить. Наша страна в очередной раз столкнулась с обыкновенным фашизмом – с ударами по мирным жителям, по мирным городам. Опять, как и много лет назад, погибают дети, старики, разрушаются города. Гибель наших земляков – крепких, сильных и правильных мужчин, которые отправились защищать нас, нашу общую Родину – это символ специальной военной операции. Забывать об этом нельзя и простить невозможно. Понимаю, что эта боль останется с родными навсегда, но желаю вам стойкости и мужества. И вечная память погибшим воинам!»

– сказал глава города Самары Иван Носков.

По просьбам семей погибших памятные мероприятия в 2025 году были организованы 30 декабря, а не 1 января – в годовщину трагедии. Это позволит самарцам провести день скорби вместе с семьями, вспомнить погибших в кругу близких, почтить память воинов в Донецкой области.

Представители Правительства Самарской области и администрации Самары, городской Думы, региональной Ассоциации ветеранов СВО, ветеранских и общественных организаций, семьи участников спецоперации и жители областной столицы возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» и почтили память героев. Отметим, что памятные мероприятия сегодня прошли также по всей области.