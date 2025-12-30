Я нашел ошибку
Главные новости:
Посадку на самолет по биометрии протестируют в 2026-2027 годах
Глава Самары передал квадрокоптеры для 2-й гвардейской армии ЦВО
Осужден житель Самары, требовавший со строителя 600 тыс. рублей несуществующего долга
В 2025 году средний чек чаевых вырос почти на 9%
На мэрию Самары подали в суд за отсутствие освещения на трех улицах
Метро в Самаре в новогоднюю ночь 2025/2026 будет работать до 4:00
В Самаре возложили цветы к Вечному огню в память о трагедии в Макеевке
В Самарской области назначены новые судьи и председатели судов.
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
В Самаре возложили цветы к Вечному огню в память о трагедии в Макеевке

134
30 декабря на площади Славы в Самаре почтили память военнослужащих, погибших в Макеевке. Панихиду по усопшим воинам провел настоятель Храма великомученика Георгия Победоносца города Самары иеромонах Никита (Корежин).

«Всегда очень сложно говорить о таких трагических событиях. Но говорить нужно, и обязательно нужно помнить. Наша страна в очередной раз столкнулась с обыкновенным фашизмом – с ударами по мирным жителям, по мирным городам. Опять, как и много лет назад, погибают дети, старики, разрушаются города. Гибель наших земляков – крепких, сильных и правильных мужчин, которые отправились защищать нас, нашу общую Родину – это символ специальной военной операции. Забывать об этом нельзя и простить невозможно. Понимаю, что эта боль останется с родными навсегда, но желаю вам стойкости и мужества. И вечная память погибшим воинам!» 
– сказал глава города Самары Иван Носков. 

По просьбам семей погибших памятные мероприятия в 2025 году были организованы 30 декабря, а не 1 января – в годовщину трагедии. Это позволит самарцам провести день скорби вместе с семьями, вспомнить погибших в кругу близких, почтить память воинов в Донецкой области. 

Представители Правительства Самарской области и администрации Самары, городской Думы, региональной Ассоциации ветеранов СВО, ветеранских и общественных организаций, семьи участников спецоперации и жители областной столицы возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» и почтили память героев. Отметим, что памятные мероприятия сегодня прошли также по всей области.

