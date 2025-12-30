Я нашел ошибку
Водитель погиб в ДТП в Волжском районе
На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС после завершения эксплуатации
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
6000 дошкольников приняли участие в областной акции «Единый день ГТО»
Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в РФ
В Самаре организуют 20 площадок для сбора живых елей
В России за год задержали более 300 человек за диверсии на объектах транспорта
Минприроды посвятит 2026 год изучению качества воды от скважины до прилавков
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»

Департамент управления имуществом администрации города Самары заключил 268 контрактов на предоставление новых квартир жителям аварийного жилья в 2026 году.

«В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары. Все они ранее проживали в домах, признанных аварийными. Квартиры по условиям программы закупаются и, соответственно, будут предоставляться гражданам с готовым ремонтом, – рассказал глава города Самары Иван Носков. – Поздравляю тех новоселов, кто успел оформить документы и получить ключи от нового жилья до Нового года. Сам неоднократно был на объездах в аварийных домах, хорошо знаю, какие там санузлы, какие кухни, какие коммуникации. Сейчас уже так не строят. Важно, что люди получили квартиры в перспективных для развития районах».

Сейчас в свои новые квартиры в Куйбышевском и Кировском районах Самары начали переезжать первые семьи, чьи дома были признаны аварийными после 1 января 2017 года. Квартиры приобретены администрацией города в новых жилых комплексах, в каждой из них выполнены отделочные работы и обеспечены все необходимые инженерные коммуникации. 

 Отметим, что прием руководителя Департамента управления имуществом проходит каждый второй четверг месяца по адресу: ул. Льва Толстого, 20. Предварительная запись доступна по телефону: 977-77-99, доб. 6101

