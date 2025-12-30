Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»

Департамент управления имуществом администрации города Самары заключил 268 контрактов на предоставление новых квартир жителям аварийного жилья в 2026 году.

«В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары. Все они ранее проживали в домах, признанных аварийными. Квартиры по условиям программы закупаются и, соответственно, будут предоставляться гражданам с готовым ремонтом, – рассказал глава города Самары Иван Носков. – Поздравляю тех новоселов, кто успел оформить документы и получить ключи от нового жилья до Нового года. Сам неоднократно был на объездах в аварийных домах, хорошо знаю, какие там санузлы, какие кухни, какие коммуникации. Сейчас уже так не строят. Важно, что люди получили квартиры в перспективных для развития районах».

Сейчас в свои новые квартиры в Куйбышевском и Кировском районах Самары начали переезжать первые семьи, чьи дома были признаны аварийными после 1 января 2017 года. Квартиры приобретены администрацией города в новых жилых комплексах, в каждой из них выполнены отделочные работы и обеспечены все необходимые инженерные коммуникации.

Отметим, что прием руководителя Департамента управления имуществом проходит каждый второй четверг месяца по адресу: ул. Льва Толстого, 20. Предварительная запись доступна по телефону: 977-77-99, доб. 6101