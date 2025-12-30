В Самарской области полицейские вручили первые паспорта юным жителям Клявлинского района

На днях в Клявлинском районе в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России» в актовом зале общеобразовательного учреждения состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям области.

В торжественной обстановке — с целью патриотического воспитания и повышения уровня правовой культуры подрастающего поколения — самым активным и целеустремлённым ребятам, достигшим возраста 14 лет, паспорта гражданина России вручила начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Клявлинский» майор полиции Айгуль Тамашова.

После торжественной церемонии Айгуль Ильшадовна рассказала ребятам об истории паспорта гражданина России, а также о необходимости бережного хранения и аккуратного использования документа.

В завершение мероприятия полицейский поздравила юношей и девушек с наступающими новогодними торжествами и пожелала им достижений в учёбе, творчестве и спорте, а также призвала быть бдительными и осторожными на каникулах.

Так же каждому участнику церемонии на память вручили обложки на паспорт с символикой Движения Первых.