Две женщины и подросток пострадали в ДТП в Кошкинском районе

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Кошкинском районе.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции 30.12.2025 на 43 км автодороги "Сергиевск – Челно‑Вершины – Кошки" произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием двух автомобилей Lada Priora. Водитель одной из них — мужчина 1956 года рождения — при выполнении поворота не уступил дорогу встречному транспортному средству, что привело к столкновению. На месте работали сотрудники ГАИ, которые зафиксировали обстоятельства ДТП, составили схему происшествия и опросили участников и возможных свидетелей.

Вторым а/м Lada Priora управлял мужчина 1988 года рождения; в салоне находились пассажиры: женщины 1995 и 1989 годов рождения, а также подросток 2010 года рождения. Всех участников ДТП доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. На месте происшествия работали пожарные- спасатели ПСЧ 129 ПСО 49 противопожарной службы Самарской области. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.