Почта России доставит новогодние открытки с Площади Славы в Самаре

Жители и гости Самары могут поделиться праздничным настроением — прямо с одной из главных новогодних локаций города. На площади Славы, рядом с входом на каток, установлен мобильный туристский информационный центр, где в новогодние каникулы будет работать зона посткроссинга от Министерства туризма Самарской области и Почты России.

Здесь любой желающий бесплатно может получить и отправить новогоднюю открытку с символикой Самарской области. Точка посткроссинга уже работает. Синий почтовый ящик, размещённый в красном фургончике мобильного туристского информационного центра, будет принимать поздравления, пожелания и тёплые слова также в новогодние каникулы, а Почта затем доставит их адресатам в любой город.

«Мы рады выступить партнёром областного Министерства туризма в такой доброй акции, благодаря которой жители и гости Самары смогут отправить послания близким с одной из главных праздничных площадок города. Это чудесная возможность поделиться сказочным настроением праздника, а благодаря дизайну открыток, это ещё и способ рассказать о достопримечательностях Самарской области и пригласить гостей к нам в регион», — отметил директор УФПС Самарской области Андрей Попов.

Гости площадки могут отправить и особое послание — Деду Морозу. Главный зимний волшебник с радостью примет письмо с волжского берега. Напоминаем его адрес: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».