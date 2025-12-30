Я нашел ошибку
Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.
Сергей Абрамов возглавил Управление Росгвардии по Самарской области
выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице № 10 завершен ремонт терапевтического отделения
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
В Самарской области посчитали, насколько подорожали продукты за 10 лет
Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет
В российских регионах массово закрываются алкомаркеты

В российских регионах массово закрываются алкомаркеты

К текущему моменту почти 90% алкомаркетов на территории Вологодской области либо прекратили работу, либо перешли на иной формат розничной торговли. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов. Лидером по сокращению числа таких магазинов стал Краснодар, пишет Ура.ру.

В меньших масштабах схожая ситуация и в Саратове. Крупные торговые сети «Красное и Белое» (КБ) и «Бристоль» закрыли несколько торговых точек. Алкомаркеты закрываются и в Перми, где, помимо прочего, руководство этих торговых точек поддержало сокращение времени продаж спиртосодержащей продукции.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой установить норматив: не более одного магазина по продаже алкоголя на каждые 10 тысяч жителей. Кроме того, парламентарии собираются внести законопроект, который запретит размещать подобные магазины в новостройках.

Одну из лидирующих позиций по масштабам сокращения занимает Красноярск, где число алкомаркетов уменьшилось с 1627 до 1078 объектов. В Нижнем Новгороде сеть сократилась с 1388 до 1022 торговых точек, в Новосибирске — с 1500 до 1186, в Ростове-на-Дону — с 923 до 713.

В Москве количество алкомаркетов сократилось с 6640 до 6363, в Санкт-Петербурге — с 3247 до 3071. В Волгограде показатель снизился с 819 до 642, в Уфе — с 760 до 638, в Челябинске — с 941 до 836, в Самаре — с 804 до 757, в Казани — с 742 до 735 точек.

В России обсуждается возможное введение ограничений на число розничных точек, реализующих алкогольную продукцию. По данным парламентариев, инициатива предусматривает установление предельного показателя — не более одного специализированного алкомаркета на 10 тысяч жителей, а право на открытие таких объектов планируется распределять посредством аукционов. Об этом сообщила член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель КСВО по Самарской области Екатерина Колотовкина.

Ожидается, что вводимые ограничения сократят доступность алкогольной продукции и повысят значимость здорового образа жизни. Инициатива также направлена на наведение порядка на рынке розничной торговли спиртными напитками. В случае принятия законопроекта органы местного самоуправления получат право устанавливать конкретные квоты и осуществлять распределение через аукционные механизмы, сказала Колотовкина. Ее слова приводит «Царьград».

Группа депутатов Госдумы готовит к внесению межфракционный законопроект, который запретит размещать алкомаркеты в нежилых помещениях в новых жилых домах. Об этом в начале декабря сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Сегодня вносим на рассмотрение Госдумы межфракционную инициативу, вводящую запрет на размещение алкомаркетов в помещениях новостроек. Это вопрос не только здоровья, но и безопасности, а также спокойного отдыха семей, заезжающих в новые дома», — сказал Нилов.

Поправки планируется внести в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Если инициатива будет одобрена, то она распространится на всю страну.

Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
30 декабря 2025  19:16
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
30 декабря 2025  17:40
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
30 декабря 2025  16:36
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
30 декабря 2025  15:07
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
30 декабря 2025  14:12
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
