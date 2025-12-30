В Самарской области ограничили движение на участке трассы М-5, подъезд к Оренбургу с 98 по 129 км

Как сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор", 30 декабря 2025 года с 17:30 по самарскому времени ограничено движение на участке трассы М-5, подъезд к Оренбургу с 98 по 129 км (Нефтегорский и Борский районы Самарской области) для грузовго и маршрутного транспорта.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, проезд планируется открыть в 9 часов 31 декабря 2025 года.

Дорога закрыта из-за сильного снега, метели и ограниченной видимости.

Ранее, с 15 часов 30 декабря 2025 года, был введен запрет на проезд грузового и маршрутного транспорта по участку трассы М-5 с 890 км по 981 км (Сызранский, Ставропольский районы, Тольятти, Жигулевск), пишет СитиТраффик.