Новогодние каникулы приглашают провести в Самарской Олимпийской Деревне 2026
Водитель погиб в ДТП в Волжском районе
На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС после завершения эксплуатации
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
6000 дошкольников приняли участие в областной акции «Единый день ГТО»
Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в РФ
В Самаре организуют 20 площадок для сбора живых елей
В России за год задержали более 300 человек за диверсии на объектах транспорта
На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС после завершения эксплуатации

На Чукотке полностью остановлена Билибинская атомная электростанция (АЭС) после 51 года эксплуатации. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».

«Был остановлен последний энергоблок Билибинской АЭС — энергоблок № 4. Атомная станция полностью завершила этап промышленной эксплуатации. Это первый опыт полного останова атомной станции, находившейся в промышленной эксплуатации», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в течение декабря были поэтапно остановлены энергоблоки № 2, 3 и 4. Энергоблок № 1 был выведен из эксплуатации еще в 2018 году. Отработавшее ядерное топливо с первого блока уже размещено в бассейне выдержки, топливо с остальных блоков будет выгружено в течение двух лет.

В пресс-службе уточнили, что статус Билибинской АЭС как действующего ядерного объекта сохранится. Энергозамещение мощностей осуществляет Плавучая атомная теплоэлектростанция, а теплоснабжение города обеспечивает новый энергоцентр, пишут "Известия". 

