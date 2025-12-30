На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС после завершения эксплуатации

На Чукотке полностью остановлена Билибинская атомная электростанция (АЭС) после 51 года эксплуатации. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».

«Был остановлен последний энергоблок Билибинской АЭС — энергоблок № 4. Атомная станция полностью завершила этап промышленной эксплуатации. Это первый опыт полного останова атомной станции, находившейся в промышленной эксплуатации», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в течение декабря были поэтапно остановлены энергоблоки № 2, 3 и 4. Энергоблок № 1 был выведен из эксплуатации еще в 2018 году. Отработавшее ядерное топливо с первого блока уже размещено в бассейне выдержки, топливо с остальных блоков будет выгружено в течение двух лет.

В пресс-службе уточнили, что статус Билибинской АЭС как действующего ядерного объекта сохранится. Энергозамещение мощностей осуществляет Плавучая атомная теплоэлектростанция, а теплоснабжение города обеспечивает новый энергоцентр, пишут "Известия".