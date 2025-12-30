В Кировском районе Самары подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.
Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.
Сергей Абрамов возглавил Управление Росгвардии по Самарской области
Сергей Абрамов возглавил Управление Росгвардии по Самарской области
выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник
Выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице № 10 завершен ремонт терапевтического отделения
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице №10 завершен ремонт терапевтического отделения
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
В Самарской области посчитали, насколько подорожали продукты за 10 лет
В Самарской области посчитали, насколько подорожали продукты за 10 лет
Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет
Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.45
-0.24
EUR 91.48
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Кировском районе Самары подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

156
В Кировском районе Самары подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

В районах Самары подводят итоги конкурсов на лучшее праздничное оформление к Новому году и Рождеству фасадов организаций, учреждений, многоквартирных домов и домов частного сектора, а также дворовых территорий. Например, в Кировском районе в этом году на участие в конкурсе от коллективов многоквартирных домов, учреждений и предприятий соцсферы поступило 37 заявок.

Так, жители дома № 60А по улице Советской заняли первое место в номинации «Внутридворовые дворовые территории и фасады многоквартирных домов». 

Заявки на участие администрация района принимала с 1 по 19 декабря, а затем конкурсная комиссия осматривала фасады зданий и прилегающую к ним территорию.

 По итогам конкурса обладателями призовых мест стали 16 коллективов. Все победители конкурса получили благодарственные письма от главы Кировского района и памятные новогодние подарки. Отметим, что конкурсы на лучшее новогоднее оформление проходили и в других районах областной столицы.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
122
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
157
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
195
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
305
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
366
Весь список