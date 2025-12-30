В Кировском районе Самары подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

В районах Самары подводят итоги конкурсов на лучшее праздничное оформление к Новому году и Рождеству фасадов организаций, учреждений, многоквартирных домов и домов частного сектора, а также дворовых территорий. Например, в Кировском районе в этом году на участие в конкурсе от коллективов многоквартирных домов, учреждений и предприятий соцсферы поступило 37 заявок.

Так, жители дома № 60А по улице Советской заняли первое место в номинации «Внутридворовые дворовые территории и фасады многоквартирных домов».

Заявки на участие администрация района принимала с 1 по 19 декабря, а затем конкурсная комиссия осматривала фасады зданий и прилегающую к ним территорию.

По итогам конкурса обладателями призовых мест стали 16 коллективов. Все победители конкурса получили благодарственные письма от главы Кировского района и памятные новогодние подарки. Отметим, что конкурсы на лучшее новогоднее оформление проходили и в других районах областной столицы.