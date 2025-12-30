Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.
Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.
Сергей Абрамов возглавил Управление Росгвардии по Самарской области
Сергей Абрамов возглавил Управление Росгвардии по Самарской области
выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник
Выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице № 10 завершен ремонт терапевтического отделения
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице №10 завершен ремонт терапевтического отделения
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
В Самарской области посчитали, насколько подорожали продукты за 10 лет
В Самарской области посчитали, насколько подорожали продукты за 10 лет
Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет
Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена

В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена

По поручению губернатора в Самарской области с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года все ответственные службы будут работать в усиленном режиме, пишет Самара-МК.

Медицинские учреждения. Поликлиники будут работать по специальному графику; подробности можно уточнить на сайтах учреждений. Для пациентов с симптомами ОРВИ организованы фильтр-боксы; при острых симптомах рекомендуется вызывать врача на дом по телефону поликлиники или на горячую линию 122. Служба неотложной помощи при поликлиниках будет доступна с 8:00 до 20:00. Консультации специалистов, диагностика и выдача льготных лекарств также будут проводиться по графику. Стационары, скорая помощь и травмпункты будут работать круглосуточно. При угрозе жизни следует звонить по номерам 03, 103 или 112. Адреса круглосуточных травмпунктов в регионе: в Самаре – больницы №1 им. Пирогова, №2 им. Семашко, №7, №10 и детский травмпункт областной больницы им. Середавина; в Новокуйбышевске – центральная городская больница; в Тольятти – городская больница №2; в Сызрани – центральная городская и районная больница.

Вывоз ТКО. Ежедневно на маршруты будет выходить не менее 330 единиц техники; в резерве – 48 единиц. Работу обеспечивают не менее 400 сотрудников. Диспетчеры работают с 8:00 до 20:00. Колл-центр АО «Экология» доступен с 8:00 до 17:00; после 17:00 звонки принимает роботизированная система. Телефон горячей линии: 8 800 100 37 00.

Уборка снега. Ответственность за очистку придомовых территорий несут управляющие организации (УК, ТСЖ, ТСН). Их контакты можно найти через приложение «Госуслуги.Дом»; портал ГИС ЖКХ; в квитанции за ЖКУ или на информационном стенде в подъезде. При бездействии УК жалобу можно подать в Госжилинспекцию через ГИС ЖКХ или приложение.

Дорожные службы. На трассах будет дежурить до 668 единиц техники АО «АСАДО»; на федеральных дорогах – до 154 единицы техники ООО «ДСК Трансстрой»; на платной дороге «Обход г. Тольятти» – 33 единицы ООО «Автобан-Эксплуатация». Муниципалитеты задействуют до 1350 единиц техники. Заготовлено более 187 тысяч тонн противогололёдных смесей на региональных дорогах; 90 тысяч тонн – на федеральных; свыше 41 тысячи тонн – на местных. Для вывоза снега в Самаре подготовлено 7 полигонов; в Тольятти и Сызрани – по 2. С 30 декабря по 11 января работает горячая линия минтранса: 8 (846) 268-41-41. О ЧС следует сообщать по телефонам 112 или 101; о проблемах на федеральных трассах – в диспетчерскую ФКУ «Поволжуправтодор» по телефону (8412) 55-11-04.

Доставка пенсий и выплат. Выплаты за декабрь будут доставлены в течение месяца. С 3 января 2026 года почтальоны начнут доставку пенсий и соцвыплат по графику работы отделений. Вопросы можно задать в контакт-центр Почты России по телефону 8(800)100-00-00 или через сайт организации.

Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
 Отметим, что в честь праздника в здании Управления муниципального предприятия «Самарский метрополитен» состоялось торжественное мероприятие, где... Транспорт
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
Магазины и развлекательные учрекждения в них работают по разному графику.
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
Подведены итоги Года муниципального депутата, объявленного партией «Единая Россия».
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
