Новогодние каникулы приглашают провести в Самарской Олимпийской Деревне 2026

С 31 декабря Самарская Олимпийская Деревня 2026 на прилегающей к стадиону «Солидарность Самара Арена» территории вновь станет местом притяжения для всех горожан.
В новогодние каникулы в формате прогулочной зоны для посетителей будут организованы:
парад планет
фотовыставка
новогодние фотозоны и арт-объекты
Если установится по-настоящему зимняя погода, для вас каждый день будут работать:
каток, расположенный на Южной парковке
лыжная трасса
горки
️Обращаем ваше внимание, что проката спортивного инвентаря нет.
Желаем вам волшебных праздничных дней и приглашаем провести каникулы насыщенно и активно!