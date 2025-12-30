Новогодние каникулы приглашают провести в Самарской Олимпийской Деревне 2026

С 31 декабря Самарская Олимпийская Деревня 2026 на прилегающей к стадиону «Солидарность Самара Арена» территории вновь станет местом притяжения для всех горожан.

В новогодние каникулы в формате прогулочной зоны для посетителей будут организованы:

парад планет

фотовыставка

новогодние фотозоны и арт-объекты

Если установится по-настоящему зимняя погода, для вас каждый день будут работать:

каток, расположенный на Южной парковке

лыжная трасса

горки

️Обращаем ваше внимание, что проката спортивного инвентаря нет.

Желаем вам волшебных праздничных дней и приглашаем провести каникулы насыщенно и активно!