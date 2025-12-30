Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.
Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.
Сергей Абрамов возглавил Управление Росгвардии по Самарской области
Сергей Абрамов возглавил Управление Росгвардии по Самарской области
выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник
Выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице № 10 завершен ремонт терапевтического отделения
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице №10 завершен ремонт терапевтического отделения
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
В Самарской области посчитали, насколько подорожали продукты за 10 лет
В Самарской области посчитали, насколько подорожали продукты за 10 лет
Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет
Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Водитель погиб в ДТП в Волжском районе

176
Водитель погиб в ДТП в Волжском районе

Полицейские работают на месте дорожно‑транспортного происшествия в Волжском районе.
По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 30.12. 2025 года в 11:00 на 27 км автодороги А‑300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» произошло столкновение двух автомобилей. 47‑летний мужчина, управляя автомобилем KIA RIO, двигался со стороны Самары в направлении посёлка Дубовый Умет. В пути следования водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (в месте, где это разрешено), где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ‑2112, который двигался во встречном направлении под управлением мужчины 1995 года рождения. Водитель отечественного автомобиля скончался. Водитель иномарки и 21-летний пассажир ВАЗ‑2112 доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время полицейские продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Теги: ДТП

