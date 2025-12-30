Водитель погиб в ДТП в Волжском районе

Полицейские работают на месте дорожно‑транспортного происшествия в Волжском районе.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 30.12. 2025 года в 11:00 на 27 км автодороги А‑300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» произошло столкновение двух автомобилей. 47‑летний мужчина, управляя автомобилем KIA RIO, двигался со стороны Самары в направлении посёлка Дубовый Умет. В пути следования водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (в месте, где это разрешено), где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ‑2112, который двигался во встречном направлении под управлением мужчины 1995 года рождения. Водитель отечественного автомобиля скончался. Водитель иномарки и 21-летний пассажир ВАЗ‑2112 доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время полицейские продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.