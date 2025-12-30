Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники

Некоторые самарские ТЦ озвучили график работы в новогодние праздники, пишет 63.ру.

"В среду, 31 декабря, мы работаем до 20:00. В четверг, 1 января, с 13:00, будут открыты «Перекресток» и кинотеатр. В пятницу, 2 января, все секции будут работать в обычном режиме с 09:00", — рассказали 63.RU представители «Мегасити».

Что касается ТРК «Вива Лэнд», в среду, 31 декабря, весь комплекс будет функционировать с 10:00 до 20:00. Но посетители могут зайти в «Перекресток», который будет открыт с 08:00 до 21:00. А вот гардероб в «Вива Лэнде» будет работать до 17:00.

В четверг, 1 января, ТРК начнет свою работу с 13:00, но не весь. Для посетителей будут открыты:

на цокольном этаже — DNS, «Эльдорадо», «МВидео» и RBT;

на первом этаже — «Перекресток», «Мегафон» и МТС;

на четвертом этаже — кинотеатр «5 звезд», игровая площадка Play Day, центр виртуальной реальности, а также кафе и рестораны Rostic's, «Вкусно — и точка», MyBox и «Кофейня от Barista».

Еще один комплекс, который рассказал о работе в новогодние праздники, — это «Космопорт». Изменения в расписании начнутся у него в среду, 31 декабря:

сам комплекс будет открыт с 10:00 до 20:00;

«Ашан» — с 08:30 до 20:00;

рестораны «Пахвали», «Перчини» и кафе «Кэрри» будут закрыты;

«Мягкий кинотеатр» будет открыт с 10:00 до 20:00;

детский центр Superland — с 10:00 до 19:00.

«Космопорт» оказался одним из самых «расслабленных» ТЦ в Самаре. В четверг, 1 января, здесь будут работать только два ресторана, «Пахвали» (с 15:00 до 23:00) и «Перчини» (13:00–23:00) и «Мягкий кинотеатр» (с 11:00 до 01:00).

Но зато уже в пятницу, 2 января, комплекс возвращается к штатному расписанию, с 10:00 до 23:00. Аналогично и основные арендаторы «Космопорта»:

«Ашан» — с 08:30 до 23:00;

«Мягкий кинотеатр» — с 09:00 до 02:00;

Superland — с 10:00 до 21:00.

Представители ТК Letout (экс-«Московский». — Прим. ред.) лаконично поведали о режиме работы основных арендаторов. Известно, что 31 декабря весь комплекс будет доступен для посещения с 10:00 до 19:00. Но супермаркет «Перекресток» можно будет посетить с 08:00 до 21:00. Ну для любителей отдыха в банях и саунах «Самарские термы» будут открыты с 10:00 до 20:00.

Частично, и не с самого утра четверга, 1 января, будут работать несколько площадок:

фудкорт — с 12:00 до 22:00;

«Джанго-парк» — с 15:00 до 22:00;

Океанариум — с 15:00 до 21:00;

батутный парк Sky Top — с 14:00 до 21:00;

Самарские термы — с 11:00 до 23:00;

рестораны «Патари» и «Перчини» — с 12:00 до 23:00;

ресторан «Старик Хинкалыч» — с 13:00 до 22:00;

кинотеатр — с 12:00 до 02:00;

боулинг — с 13:00 до 02:00;

«Перекресток» — с 13:00 до 23:00.

К своему штатному расписанию Letout возвращается в пятницу, 2 января. С этого дня ТК будет работать с 10:00 до 22:00.

В ТЦ "Мега начинается со вторника, 30 декабря.

Например, сам комплекс и фудкорт будут работать в этот день с 10:00 до 23:00. На сокращенный график они переходят в среду, 31 декабря. Посетителей ждут с 10:00 до 20:00. Уже 1 января ТК и площадка с ресторанами будут открыты с 12:00 до 22:00. Ну а в пятницу, 2 января, комплекс и фудкорт возвращаются к привычному режиму работы.

Один из якорных арендаторов «Меги», гипермаркет «Ашан», во вторник, 30 декабря, будет работать с 08:00 до 23:00. На сокращенный режим работы магазин перейдет в среду, 31 декабря. В этот день он будет открыт с 08:00 до 20:00. Как и многие другие площадки, «Ашан» в четверг, 1 января, будет открыт с 14:00 до 22:00. К привычному режиму работы, с 08:30 до 23:00, магазин перейдут в пятницу, 2 января.

Второй главный арендатор «Меги», строительный гипермаркет «Лемана ПРО», также начинает корректировать режим работы со вторника, 30 декабря. Покупателей ожидают с 07:30 до 22:00. А уже в среду, 31 декабря, все желающие смогут зайти за покупками с 07:30 до 18:00. А вот в четверг, 1 января, «Лемана ПРО» уже не будет работать. Зато с пятницы, 2 января, магазин будет открыт уже с 07:30 до 22:00.

Эстафетную палочку рассказов о режиме работы в новогодние праздники получает ТРК «Парк Хаус». Здесь, как у многих других площадках, есть деление на сам комплекс и конкретных арендаторов. Например, в «Перекрестке» покупателей в среду, 31 декабря, ждут с 08:00 до 21:00. А в ресторанах, самом «Парк Хаусе», на фудкорте и в кинотеатре посетителей ожидают с 10:00 до 18:00.

В четверг, 1 января, большая часть комплекса будет закрыта. Но, например, фудкорт откроется в 12:00, как и кинотеатр. Первые будут работать до 22:00, а вторые — аж до 03:00. Чуть позже откроет свои двери для посетителей гипермаркет «Перекресток», в 13:00. За покупками можно будет зайти до полуночи. Позже всех 1 января начнут работать рестораны. Утолить свой голод можно будет с 15:00 до 23:00. А уже в пятницу, 2 января, «Парк Хаус» вернется к привычному режиму работы.

Переходим к ТК «Гудок». У него, как и у многих комплексов, представленных выше, есть деление на основное здание и арендаторов. Например, в среду, 31 декабря, «Гудок» будет открыт с 10:00 до 20:00. В таком же режиме будет работать и «Мягкий кинотеатр». Но раньше посетителей ожидают в гипермаркете «Лента» — с 08:00 до 20:00. У детского парка «Активика» сокращенный рабочий день — с 10:00 до 18:00. Но самый короткий режим работы у ресторана Osteria Lora — с 12:00 до 16:00.

В четверг, 1 января, почти весь «Гудок» будет закрыт. Исключением станут:

«Лента», работающая с 10:00 до полуночи;

«Мягкий кинотеатр», который планируют открыть в 11:00 до 01:00;

«Активика» с графиком работы с 11:00 до 22:00;

боулинг Brooklyn Bowl — 13:00–00:00;

картинг E-Kart — 14:00–22:00.

Уже в пятницу, 2 января, торговый комплекс возвращается к привычному режиму работы, с 10:00 до 22:00. А вот у арендаторов есть свои графики:

«Лента» будет открыта с 08:00 до полуночи;

«Мягкий кинотеатр» — с 09:00 до 02:00;

картинг E-Kart — 10:00–23:00.