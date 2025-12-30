Онищенко порекомендовал встретить Новый год и уже 2 января прийти на работу

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, как россиянам лучше всего провести новогодние праздники. Его цитирует РИА Новости.

По словам специалиста, лучше всего не тратить время и поскорее выйти на работу.

«Самый лучший способ — 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», — сообщил Онищенко.

И добавил, что лучше отмечать праздники на родине, а не за границей. Иначе отдыха может не получится — «вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться».

Напомним, официально новогодние праздники начнутся 31 декабря и продлятся до 11 января включительно.

Ранее Геннадий Онищенко призвал убрать с новогодних столов спиртное, а также жирные блюда и майонез. По его словам, распитие алкоголя может дать плохой пример подрастающему поколению. Ну а майонез и прочие излишества также не добавляют никому здоровья.