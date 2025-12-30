Я нашел ошибку
Главные новости:
Новогодние каникулы приглашают провести в Самарской Олимпийской Деревне 2026
Новогодние каникулы приглашают провести в Самарской Олимпийской Деревне 2026
Водитель погиб в ДТП в Волжском районе
Водитель погиб в ДТП в Волжском районе
На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС после завершения эксплуатации
На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС после завершения эксплуатации
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
6000 дошкольников приняли участие в областной акции «Единый день ГТО»
6000 дошкольников приняли участие в областной акции «Единый день ГТО»
Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в РФ
Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в РФ
В Самаре организуют 20 площадок для сбора живых елей
В Самаре организуют 20 площадок для сбора живых елей
В России за год задержали более 300 человек за диверсии на объектах транспорта
В России за год задержали более 300 человек за диверсии на объектах транспорта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.45
-0.24
EUR 91.48
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Оперативные подразделения «РКС-Самара» работают в выходные и праздничные дни

173
Оперативные подразделения «РКС-Самара» работают в выходные и праздничные дни

Оперативные подразделения «РКС-Самара» работают в выходные и праздничные дни. Они, как и в будни, добывают и очищают воду из Волги и скважин, собирают и очищают стоки столицы региона.

Центральная диспетчерская служба и дежурные бригады в круглосуточном режиме следят за состоянием централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в случае необходимости устраняют аварийные ситуации.

Обращаем внимание, что приоритетной задачей для ресурсного предприятия является бесперебойная подача воды в дома жителей. Поэтому, все работы, для которых необходимо отключение большого числа абонентов, будут проводиться по окончании праздничных дней.

Увидели в Самаре аварийную ситуацию на уличных сетях водоснабжения и водоотведения? Звоните или пишите:

- телефон диспетчерской «РКС-Самара» 334-75-12 (информирование в автоматическом режиме),

- Телеграм-бот @vodasignal_sks_bot

 

Вопросы, связанные с оплатой услуг водоснабжения и водоотведения, можно будет решить, начиная с 12 января.

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Салатные» проблемы: почему в новогодние праздники может случиться засор канализации
29 декабря 2025, 14:59
«Салатные» проблемы: почему в новогодние праздники может случиться засор канализации
С наступлением новогодних праздников традиционно возрастает число засоров на сетях канализации. Каждый год специалисты «РКС-Самара» напоминают: никакой... ЖКХ
323
Самарцам разъясняют: прибор учёта воды – реальный способ экономии
26 декабря 2025, 17:31
Самарцам разъясняют: прибор учёта воды – реальный способ экономии
Практика показывает, что приборы учёта позволяют существенно сократить платежи. По данным «РКС-Самара», почти 40% горожан до сих пор оплачивают... ЖКХ
617
Почти 9 000 самарцев не могут сейчас выехать заграницу из-за долгов за воду перед "РКС-Самара"
25 декабря 2025, 12:12
Почти 9 000 самарцев не могут сейчас выехать заграницу из-за долгов за воду перед "РКС-Самара"
При наличии задолженности свыше 10 000 рублей судебные приставы вправе ограничить выезд заграницу и заблокировать банковские счета и карты; ЖКХ
579

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
25
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
187
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
186
Напоминаем: в Самаре проезд в новогоднюю ночь будет БЕСПЛАТНЫМ!
30 декабря 2025  13:50
Напоминаем: в Самаре проезд в новогоднюю ночь будет БЕСПЛАТНЫМ!
170
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
29 декабря 2025  21:25
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
521
Весь список