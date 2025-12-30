Оперативные подразделения «РКС-Самара» работают в выходные и праздничные дни. Они, как и в будни, добывают и очищают воду из Волги и скважин, собирают и очищают стоки столицы региона.

Центральная диспетчерская служба и дежурные бригады в круглосуточном режиме следят за состоянием централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в случае необходимости устраняют аварийные ситуации.

Обращаем внимание, что приоритетной задачей для ресурсного предприятия является бесперебойная подача воды в дома жителей. Поэтому, все работы, для которых необходимо отключение большого числа абонентов, будут проводиться по окончании праздничных дней.

Увидели в Самаре аварийную ситуацию на уличных сетях водоснабжения и водоотведения? Звоните или пишите:

- телефон диспетчерской «РКС-Самара» 334-75-12 (информирование в автоматическом режиме),

- Телеграм-бот @vodasignal_sks_bot

Вопросы, связанные с оплатой услуг водоснабжения и водоотведения, можно будет решить, начиная с 12 января.