Путин поздравит россиян с Новым годом, как всегда, в полночь

Президент России Владимир Путин обратится к жителям страны с новогодним поздравлением, как всегда, в полночь. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во вторник на брифинге Пескова спросили о деталях новогоднего обращения главы государства.

"Как всегда, президент в полночь поздравит россиян с Новым годом", – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав 30 иностранных государств и правительств. Поздравления направлены в том числе главе США Дональду Трампу и Папе Римскому Льву XIV, пишет Смотрим.