Водитель погиб в ДТП в Волжском районе
На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС после завершения эксплуатации
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
6000 дошкольников приняли участие в областной акции «Единый день ГТО»
Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в РФ
В Самаре организуют 20 площадок для сбора живых елей
В России за год задержали более 300 человек за диверсии на объектах транспорта
Минприроды посвятит 2026 год изучению качества воды от скважины до прилавков
Путин поздравит россиян с Новым годом, как всегда, в полночь

168
Путин поздравит россиян с Новым годом, как всегда, в полночь

Президент России Владимир Путин обратится к жителям страны с новогодним поздравлением, как всегда, в полночь. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во вторник на брифинге Пескова спросили о деталях новогоднего обращения главы государства.

"Как всегда, президент в полночь поздравит россиян с Новым годом", – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав 30 иностранных государств и правительств. Поздравления направлены в том числе главе США Дональду Трампу и Папе Римскому Льву XIV, пишет Смотрим.

В центре внимания
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
25
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
187
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
186
Напоминаем: в Самаре проезд в новогоднюю ночь будет БЕСПЛАТНЫМ!
30 декабря 2025  13:50
170
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
29 декабря 2025  21:25
521
