Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре

29 декабря 2025

Отправление первого рейса автобуса № 480 в Самаре могут перенести на раннее время для работников завода «Прогресс» и других предприятии, живущих в Кошелев-парке. Соответствующее обращение рассмотрели на оперативном совещании в правительстве региона 29 декабря.

Жители микрорайона сообщили, что зимой многие сотрудники регулярно опаздывают на смены, поскольку не успевают к началу рабочего дня из-за позднего старта маршрута.

Временно исполняющий обязанности министра транспорта Самарской области Артур Абдрашитов рассказал, что на линии работают 23 автобуса с интервалом движения в 10-15 минут, а первый рейс сейчас отправляется в 4:45. По просьбе работников предприятия рассматривается вариант сдвинуть начало движения на 4:30.

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил в ближайшие дни провести анализ работы маршрута и совместно с руководством завода оценить, насколько опоздания связаны именно с расписанием общественного транспорта. Решение о корректировке графика будет принято после проверки, пишет Самарская газета.

