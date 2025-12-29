Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства

Я нашел ошибку
В 2025 году спрос на специалистов ЖКХ удвоился
Самарских кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов
Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Определен ТОП-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области
Подрядчика ищут для замены газона на «Солидарность Самара Арене» за 9 млн рублей
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тольятти
В Самарской области местная жительница признана виновной в убийстве женщины
В Самаре из-за утечки газа газа погибли три человека
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
230
В понедельник, 29 декабря, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева состоялось еженедельное оперативное совещание.

С докладами выступили врио заместителя председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева, заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дина Черемушкина.

Открывая совещание, Вячеслав Федорищев поздравил присутствующих с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством, а также поблагодарил членов областного правительства и депутатский корпус за совместную работу в уходящем году и обозначил приоритетные задачи на предстоящий период. 

«За этот год мы стали сильнее. Вместе преодолевали сложности, вызовы, которые стоят перед регионом, – сказал губернатор. – Впереди еще очень много важных задач, которые нам предстоит выполнить. Безусловно, ключевая из них – оказание помощи участникам специальной военной операции и повышение качества жизни наших граждан».

Вячеслав Федорищев также проинформировал о работе штаба по жизнеобеспечению в период новогодних праздников и акцентировал внимание на важности реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным

«Нам предстоит достаточно серьезная совместная плодотворная работа», – резюмировал глава региона. 

В рамках повестки участники совещания рассмотрели ряд актуальных вопросов. Традиционно особое внимание уделили обращениям жителей, в том числе поступившим в адрес главы региона через национальный мессенджер «МАХ».

Губернатор напомнил присутствующим о ранее данном поручении о создании центров «Сердце воина» в муниципальных образованиях Самарской области до конца текущего года. 

Отметим, проект, разработанный на основе запроса участников специальной военной операции, реализуется с начала 2025 года. Его основная цель – комплексное сопровождение бойцов, вернувшихся с СВО, и их родных.

В свою очередь врио заместителя председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева доложила о выполнении поставленной задачи.

«Работа по созданию центров «Сердце воина» в муниципальных образованиях завершена. И во всех территориях региона открыты кабинеты центра «Сердце воина»», – сообщила она.

В своем докладе Регина Воробьева подчеркнула важные направления работы с участниками спецоперации – их трудоустройство и доступную психологическую помощь, что является основными аспектами в социализации и адаптации к мирной жизни. Была отмечена и уникальность проекта «Сердце воина» – это технология «равный равному», когда сами участники СВО и члены их семей имеют возможность работать и психологами, и консультантами по трудоустройству. 

По словам врио заместителя председателя Правительства Самарской области, в начале года были открыты кабинеты центра «Сердце воина» в 12 городских округах на базе семейных МФЦ, продолжают работать кабинеты и в центрах социального обслуживания населения. Кроме того, дополнительно открыты рабочие места в каждом территориальном кадровом центре «Работа России». 

Всего в 2025 году в Самарской области открыли 54 центра. На сегодняшний день команда «Сердце воина» – это более 200 специалистов, включая клинических психологов. Обозначая спектр задач, Регина Воробьева акцентировала внимание на приоритетной – вовлекать самих участников специальной военной операции в эту команду. Было отмечено, что в настоящее время психологами и консультантами в кадровых центрах «Работа России» трудятся 5 ветеранов боевых действий и 18 человек – члены семей участников специальной военной операции. «Безусловно, эту работу мы будем наращивать», – подчеркнула она.

Врио заместителя председателя Правительства Самарской области также отметила важность обеспечения широкой информационной кампании с вовлечением самих участников спецоперации, соблюдения технологии «равный равному» и дополнения услуг «Сердце воина» юридической службой, помогающей оказывать комплексную поддержку бойцов по принципу «единого окна».

По итогам доклада Вячеслав Федорищев поручил выстроить данную работу совместно с главами муниципальных образований и профильным департаментом. Он отметил: главное за счет позитивной практики, примеров расширять количество людей, получающих поддержку в центре.

В рамках второго вопроса повестки Дина Черемушкина отметила снижение в 2025 году количества обращений граждан, поступивших через систему обратной связи «Инцидент Менеджмент». По ее словам, с начала года жители направили более 233 тысяч обращений. В частности, практически в два раза уменьшилось число жалоб, связанных с дорогами. Также снизилось количество обращений по работе общественного транспорта и в сфере здравоохранения.

Заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области подчеркнула, что социальные сети часто становятся самым оперативным источником получения информации, в том числе экстренной. В качестве примера она привела ситуацию, когда в конце ноября в выходной день поздним вечером поступил сигнал о помощи. «Машина, в которой находились родители с трехлетним ребенком, оказалась в снежном плену на границе Самарской и Оренбургской областей. Вопрос удалось решить в течение часа. Помощь прибыла из ближайшего села в Алексеевском районе, а семья – в результате продолжила свой путь домой», – рассказала Дина Черемушкина.

В завершение совещания участники рассмотрели обращения жителей региона, поступившие руководителю области в мессенджере МАХ. По итогам губернатор дал конкретные поручения.

