В Самарской области спрос на обучение ландшафтному дизайну вырос в шесть раз

Эксперты Авито Работы и Авито Услуг проанализировали вакансии с возможностью обучения от работодателя по итогам зимы 2026 года, а также спрос на образовательные услуги в сфере профессиональной подготовки в Самарской области. Интерес и к новым специальностям, и к обучению усилился на фоне новости о том, что ряд современных профессий — например, в сфере услуг, digital-коммуникаций и креативных индустрий — получил официальное закрепление в профессиональных перечнях.

По данным Авито Услуг, в Самарской области в период с декабря по февраль вырос интерес к обучению профессиям, которые в 2026 году получили официальный статус в обновленном классификаторе. Так, в сегменте цифрового контента и креативных индустрий курсы по копирайтингу стали востребованнее более чем вдвое, спрос на обучение по специальности инженер по 3D-печати вырос на 98%, а по ИИ — на 5%.

Заметно чаще пользователи стали интересоваться программами по ландшафтному дизайну — более чем в шесть раз за год. Профессия привлекает тех, кто хочет работать с пространством и природной средой — от частных участков до городских общественных зон.

По данным Авито Работы, в этих условиях работодатели все чаще предлагают кандидатам освоить новые специальности непосредственно на рабочем месте, включая обучение и повышение квалификации внутри компании. Наиболее заметный рост вакансий с обучением зафиксирован для грумеров — число таких предложений увеличилось на 40%, а средние предлагаемые зарплаты составляют 63 571 руб/мес. Специалисты этой профессии занимаются уходом за домашними животными: стрижкой, гигиеническими процедурами и подготовкой питомцев к выставкам. С ростом популярности услуг для домашних животных работодатели все чаще готовы обучать новичков необходимым навыкам непосредственно в процессе работы.

Также растет число вакансий для рекрутеров, где работодатели готовы обучать кандидатов с нуля. Количество таких предложений увеличилось на 25%, при средних зарплатных предложениях 81 009 руб/мес. Компании нередко предлагают внутренние программы подготовки: обучают работе с базами резюме, поиску кандидатов и проведению первичных интервью.

Заметный рост числа вакансий с обучением наблюдается и в профессии мерчендайзера — динамика составила +18%, а средний предлагаемый уровень дохода достиг 53 157 руб/мес. Такие специалисты отвечают за выкладку товаров в торговых точках, оформление полочного пространства и контроль наличия продукции.

Формат обучения на рабочем месте востребован и в сфере общественного питания. Например, работодатели готовы обучать кандидатов на позицию су-шефа — число вакансий с возможностью обучения выросло на 16%, а средние предлагаемые зарплаты составляют 108 058 руб/мес. Су-шефы организуют работу кухни в смене, контролируют соблюдение технологических процессов и координируют работу поваров.

«В условиях конкуренции за персонал работодатели все чаще используют обучение на рабочем месте как инструмент привлечения кандидатов. По данным Авито Работы, за последний год заметно выросло число вакансий курьеров, где компании готовы обучать сотрудников с нуля. Наиболее заметная динамика зафиксирована в ряде регионов Дальнего Востока: в Забайкальском крае количество таких вакансий увеличилось на 109%, в Приморском крае — на 68%, в Сахалинской области — на 48%. Такой формат позволяет компаниям быстрее закрывать вакансии и готовить специалистов под конкретные задачи бизнеса, а для соискателей это возможность освоить профессию и получить практические навыки непосредственно в процессе работы», — комментирует Андрей Кучеренков , директор бизнес-направления Авито Работы.