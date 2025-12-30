В Самарской области назначены новые судьи и председатели судов.

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 29 декабря 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского областного суда.
В Красноглинском районном суде Самары и в Отрадненском горсуде появились новые председатели, а в самарских Промышленном и Советском – новые судьи.
Председателем Красноглинского районного суда стала Лайсян Гиниятуллина, ранее уже занимавшая этот пост.
Новый председатель Отрадненского городского суда – Ирина Тонеева. Ранее она была заместителем председателя Красноярского районного суда Самары.
ем же указом Римма Желтова назначена судьей Промышленного райсуда, Марина Кузнецова – Советского районного суда, пишет Обоз-инфо.