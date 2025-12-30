На мэрию Самары подали в суд за отсутствие освещения на трех улицах

Жители Промышленного района Самары коллективно обратились в прокуратуру из-за отсутствия освещения на трех улицах. Проверка показала, что уличных фонарей нет на улицах Краснодонской, Теннисной и на проспекте Кирова. Об этом сообщает контрольный орган.

Прокуратура внесла представление главе города, но мэрия не приняла мер. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд, и его требования были удовлетворены.

Муниципальная администрация должна будет решить вопрос с уличным освещением в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, пишет Коммерсантъ.