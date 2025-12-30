Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена

Я нашел ошибку
Самарский метрополитен отметил 38-ю годовщину со дня своего основания. К этой дате приурочили открытие обновленного схода вестибюля на станции «Гагаринская» после капитального ремонта. Вход в метро полностью обновили: здесь появился новый павильон и колясочный спуск.

«От всей души поздравляю и благодарю специалистов, ежедневно обеспечивающих комфорт и безопасность пассажиров, – машинистов, диспетчеров, инженеров и других работников метрополитена. Особые слова благодарности – ветеранам и первопроходцам, закладывавшим традиции и начинавшим эту сложнейшую работу, за их опыт, профессиональную ответственность и преданность делу. Рад, что свой день рождения самарское метро отмечает, развиваясь, обновляясь и открывая новые перспективы», 
– сказал глава города Самары Иван Носков. 

 Отметим, что в честь праздника в здании Управления муниципального предприятия «Самарский метрополитен» состоялось торжественное мероприятие, где повели итоги года и отметили лучших сотрудников.

