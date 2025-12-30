В 2026 году запланирован капитальный ремонт в пяти школах Самары

27 декабря глава города Самары Иван Носков с рабочим визитом посетил школу № 65 имени Героя Советского Союза В.Д. Андреянова. С директором школы Оксаной Дементьевой глава города обсудил планы капремонта школы.

«В 2026 году запланирован комплексный капитальный ремонт в пяти школах Самары. В дополнение к 373 млн федеральных и региональных средств в бюджете города на это предусмотрели 107 млн рублей. Также завершим капремонт в школе № 8. Кроме того, запланированы капремонты пищеблоков, спортзалов и комплексное благоустройство школьных дворов, – сказал глава города Самары Иван Носков. – Руководство школы № 65 подготовило на следующий год проект капремонта пищеблока, я поручил его расширить и включить в него приведение в надлежащий вид столовой. Спортзал также требует капитального ремонта, в числе прочего рассмотрим возможность переноса раздевалок территориально ближе к спортзалу. Следующим этапом будет капремонт всего здания площадью около 9 тысяч квадратных метров. Проект начнем готовить уже в следующем году».

Как рассказала главе города директор школы № 65 Оксана Дементьева, в 2025 году за счет городского бюджета в учреждении провели ремонтные работы на проблемном участке кровли, выполнили текущий ремонт лестниц, учебных кабинетов, санузлов, стеклопакетов и системы водоснабжения.