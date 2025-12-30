Я нашел ошибку
Главные новости:
Посадку на самолет по биометрии протестируют в 2026-2027 годах
Глава Самары передал квадрокоптеры для 2-й гвардейской армии ЦВО
Осужден житель Самары, требовавший со строителя 600 тыс. рублей несуществующего долга
В 2025 году средний чек чаевых вырос почти на 9%
На мэрию Самары подали в суд за отсутствие освещения на трех улицах
Метро в Самаре в новогоднюю ночь 2025/2026 будет работать до 4:00
В Самаре возложили цветы к Вечному огню в память о трагедии в Макеевке
В Самарской области назначены новые судьи и председатели судов.
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
В 2025 году средний чек чаевых вырос почти на 9%

В 2025 году средний чек чаевых вырос почти на 9% и составил 421 рублей, подсчитали аналитики сервиса ВТБ Чаевые+.

При этом жители России стали чуть реже оставлять чаевые, зато их размер стал больше.​

По информации экспертов, рестораны по-прежнему с большим отрывом лидируют по количеству оставляемых чаевых — на них приходится около 85%. Остальную долю рынка занимают кафе, бары, кофейни, отели, салоны красоты, турагентства и другие индустрии. В ресторанах кафе и барах россияне стали оставлять чаевые на 9% реже, чем в прошлом году. При этом средний чек вознаграждений там вырос в среднем на 15%, 9% и 7% соответственно. В ресторанах он составил 472 руб., в кафе — 233 руб., в барах — 353 руб. В среднем это около 12% от размера чека.​

Аналитики ВТБ.Чаевые+ также отметили появление новых неочевидных сфер, где клиенты стали оставлять чаевые: операторам в колл-центрах, монтажникам в службах установки интернета, менеджерам в салонах связи и почтовых отделениях, служащим в отелях, продавцам в различных точках продаж — например, в магазинах одежды и дорогих продуктов. Оборот чаевых в таких проектах невелик, но в этом году таких проектов в сфере услуг, кто решил подключить сервисы чаевых, стало заметно больше, рассказали представители банка, пишет Обоз.инфо.

— Сервисы чаевых вышли за рамки самих чаевых, и служат способом забронировать услугу, сделать предзаказ, оплатить счет полностью или в разбивку, использовать баллы в программе лояльности, оставить отзыв на работу сотрудника или всего заведения и т.д. Поэтому расширяется и круг компаний, которые предлагают оставить отзыв и чаевые через специальные сервисы. А поведение клиентов, которые оставляют чаевые в достаточно неожиданных случаях, показывает тренд на открытость и благодарность”, — говорит руководитель сервиса ВТБ.Чаевые+ Алексей Русаков.

