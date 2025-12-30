Посадку на самолет по биометрии протестируют в 2026-2027 годах

В аэропортах «Пулково» и «Шереметьево» в 2026-2027 гг. начнет работу пилотный сервис посадки на самолет по биометрии для внутренних рейсов. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сейчас соответствующий проект постановления, подготовленный правительством, опубликован для общественного обсуждения.

«По результатам пилота будет принято решение о масштабировании технологических решений на большее число аэропортов», – заявили в аппарате Григоренко (цитата по «РИА Новости»).

Проект постановления предусматривает возможность регистрации на рейс, доступа в «чистую» зону и посадки на борт с использованием подтверждения личности пассажира через Единую биометрическую систему (ЕБС).

В аппарате вице-премьера отметили, что применение биометрических данных станет альтернативой традиционному предъявлению паспорта. При этом каждый пассажир сможет самостоятельно выбирать способ посадки на борт.

12 декабря генеральный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев сообщил, что аэропорт «Пулково» намерен получить специальный правовой режим к весне 2026 г., чтобы иметь возможность использовать биометрию. По его словам, компания уже провела тестирование технологии, тест оказался успешным, пишут Ведомости.