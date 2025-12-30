В Госдуме предлагают запретить продажу «детского шампанского»

Глава комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в интервью ТАСС заявил, что безалкогольные напитки, копирующие спиртное, должны продаваться исключительно совершеннолетним.

Парламентарий подчеркнул, что подобные продукты недопустимо маркировать как детские. «Позиция комитета по охране здоровья следующая: мы считаем, что таких напитков не должно быть на рынке под видом детских», — сказал Леонов. Он уточнил, что корректными названиями являются «безалкогольное шампанское», «вино» или «пиво», но ни в коем случае не с приставкой «детское».

Обосновывая эту меру, он сослался на специальное исследование, ранее заказанное Госдумой. Его выводы свидетельствуют, что употребление псевдоалкогольных напитков формирует у детей снисходительное восприятие реального спиртного.

«У него [ребенка] психологически становится гораздо меньше препятствий к употреблению алкогольных напитков. И это ведет к тому, что уже во взрослом или в позднем юношеском периоде у них спокойное отношение к алкоголю», — пояснил глава комитета.

По словам Леонова, такая «адаптация» впоследствии может способствовать более лёгкому вовлечению в потребление алкоголя, пишет Обоз-инфо.