Главные новости:
Посадку на самолет по биометрии протестируют в 2026-2027 годах
Глава Самары передал квадрокоптеры для 2-й гвардейской армии ЦВО
Осужден житель Самары, требовавший со строителя 600 тыс. рублей несуществующего долга
В 2025 году средний чек чаевых вырос почти на 9%
На мэрию Самары подали в суд за отсутствие освещения на трех улицах
Метро в Самаре в новогоднюю ночь 2025/2026 будет работать до 4:00
В Самаре возложили цветы к Вечному огню в память о трагедии в Макеевке
В Самарской области назначены новые судьи и председатели судов.
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
В Госдуме предлагают запретить продажу «детского шампанского»

128
Глава комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в интервью ТАСС заявил, что безалкогольные напитки, копирующие спиртное, должны продаваться исключительно совершеннолетним.

Парламентарий подчеркнул, что подобные продукты недопустимо маркировать как детские. «Позиция комитета по охране здоровья следующая: мы считаем, что таких напитков не должно быть на рынке под видом детских», — сказал Леонов. Он уточнил, что корректными названиями являются «безалкогольное шампанское», «вино» или «пиво», но ни в коем случае не с приставкой «детское».

Обосновывая эту меру, он сослался на специальное исследование, ранее заказанное Госдумой. Его выводы свидетельствуют, что употребление псевдоалкогольных напитков формирует у детей снисходительное восприятие реального спиртного.

«У него [ребенка] психологически становится гораздо меньше препятствий к употреблению алкогольных напитков. И это ведет к тому, что уже во взрослом или в позднем юношеском периоде у них спокойное отношение к алкоголю», — пояснил глава комитета.

По словам Леонова, такая «адаптация» впоследствии может способствовать более лёгкому вовлечению в потребление алкоголя, пишет Обоз-инфо.

В центре внимания
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
266
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
197
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
241
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
351
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
377
