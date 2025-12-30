Я нашел ошибку
Главные новости:
Посадку на самолет по биометрии протестируют в 2026-2027 годах
Глава Самары передал квадрокоптеры для 2-й гвардейской армии ЦВО
Осужден житель Самары, требовавший со строителя 600 тыс. рублей несуществующего долга
В 2025 году средний чек чаевых вырос почти на 9%
На мэрию Самары подали в суд за отсутствие освещения на трех улицах
Метро в Самаре в новогоднюю ночь 2025/2026 будет работать до 4:00
В Самаре возложили цветы к Вечному огню в память о трагедии в Макеевке
В Самарской области назначены новые судьи и председатели судов.
Мероприятия
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Напавшие на депутата Госдумы Михаила Матвеева мигранты освобождены из зала суда

133
Промышленный районный суд Самары вынес решение делу о нападении мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Все трое были освобождены из зала суда, пишет Коммерсантъ.

Один из мигрантов был оправдан. Двое его пособников были осуждены на 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства и на два года и десять месяцев в колонии-поселении соответственно. Один из мигрантов освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, другому зачтено время содержания под стражей. Суд также частично удовлетворил гражданские иски: в пользу пострадавшего депутата должны взыскать 50 тыс. руб. и в пользу его водителя — 85 тыс. руб.

«Учтите, что теперь все трое имеют право на реабилитацию и взыскание с бюджета расходов на адвокатов и моральный вред за незаконное обвинение. Шли по улице, избивали людей и на тебе: не виноваты», — возмутился политик в своем Telegram-канале.

Депутат также добавил, что никто «не мешает обвиняемым сейчас, выпущенным на свободу Керосировой (судья Татьяна Керосирова. — «Ъ») уехать в родные кишлаки».

Мигранты напали на Михаила Матвеева и его водителя 18 июля 2024 года на Девятой просеке в Самаре. Потерпевшие вмешались в конфликт обвиняемых с местными жителями, но были избиты, а затем госпитализированы. Двое нападавших сбежали, но одного из них, гражданина Узбекистана 2004 года рождения, задержали до приезда полиции. В итоге по делу о нападении на депутата и его водителя были задержаны трое мигрантов. Их арестовали.

Изначально преступление квалифицировали как хулиганство, но по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение на убийство. Прокуратура запрашивала для обвиняемых 11, девять и шесть с половиной лет лишения свободы соответственно. Михаил Матвеев считает, что мигранты заслуживают 15, десяти и четырех лет лишения свободы соответственно.

В центре внимания
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
266
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
197
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
241
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
351
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
377
Весь список