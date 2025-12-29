Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более половины опрошенных жителей России допускают смену работы в первой половине 2026 года
Более половины опрошенных жителей России допускают смену работы в первой половине 2026 года
Росгвардия информирует: в новом году изменения ожидают самарских владельцев гражданского оружия
Росгвардия информирует: в новом году изменения ожидают самарских владельцев гражданского оружия
В Сызрани транспортные полицейские совместно с членом Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте поздравили детей с наступающим праздником
В Сызрани транспортные полицейские совместно с членом Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте поздравили детей с наступающим праздником
Первый в России радиолокационный кубсат доставлен на орбиту
Первый в России радиолокационный кубсат доставлен на орбиту
Самарские двигатели вывели на орбиту спутники «Аист-2Т»
Самарские двигатели вывели на орбиту спутники «Аист-2Т»
В Самарской области в дни новогодних праздников пройдут спортивные и физкультурные мероприятия
В Самарской области в дни новогодних праздников пройдут спортивные и физкультурные мероприятия
«Салатные» проблемы: почему в новогодние праздники может случиться засор канализации
«Салатные» проблемы: почему в новогодние праздники может случиться засор канализации
Маршрутами добра: в Самаре прошёл новогодний праздник для детей героев
Маршрутами добра: в Самаре прошёл новогодний праздник для детей героев
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.69
-0.19
EUR 91.21
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области

171
Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области

Объединение медицинских учреждений в Самарской области набирает всё большие масштабы. Региональный минздрав подготовил проекты постановлений о реорганизации еще 8 больниц, пишет Волга-Ньюс.

Согласно документам, власти планируют присоединить Ставропольскую центральную районную больницу (ЦРБ)" к Жигулевской центральной городской больнице (ЦГБ), а Елховскую ЦРБ и Кошкинскую ЦРБ — к Красноярской ЦРБ.

Октябрьскую ЦГБ и Шигонскую ЦРБ объединят с Сызранской центральной городской и районной больницей. Называться медучреждение будет ГБУЗ "Самарская областная больница № 3"

Провести реорганизацию планируется к маю-июню 2026 года. По словам чиновников, оптимизация больниц проводится для сокращения затрат на содержание административно-управленческого персонала. Все медучреждения продолжат работать. Сокращение медицинских работников не планируется. Зато власти собираются повысить их заработную плату.

Ожидается, что в результате реорганизации в 2026 году высвободится более 38 млн рублей. Средства направят на выплату гарантий и компенсаций уволенным сотрудникам и повышение уровня заработной платы медицинским работникам.

Ранее минздрав анонсировал объединение 18 больниц. Провести реорганизацию планируется к маю-июню 2026 года.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области
29 декабря 2025  14:34
Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области
171
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и
28 декабря 2025  20:35
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"
539
Самарцев с температурой под 40 призвали не звонить в скорую
27 декабря 2025  14:53
Самарцев с температурой под 40 призвали не звонить в скорую
746
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
26 декабря 2025  20:27
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
840
Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
26 декабря 2025  19:16
Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
762
В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках
26 декабря 2025  09:17
В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках
565
Выполнена вторая зарубежная операция с раздвижным эндопротезом СамГМУ
25 декабря 2025  12:20
Выполнена вторая зарубежная операция с раздвижным эндопротезом СамГМУ
740
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
25 декабря 2025  09:27
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
572
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо придерживаться питания, которое снижает нагрузку на организм.
24 декабря 2025  18:31
Врач-диетолог Самарского кардиодиспансера рассказала, как правильно питаться сердечно-сосудистых заболеваниях
1118
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
24 декабря 2025  16:57
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
968
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15799
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
608
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
639
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
2219
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
834
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
690
Весь список