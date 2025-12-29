Я нашел ошибку
Главные новости:
Минздрав Самарской области рассказал о графике медучреждений на праздники
Почти каждый второй школьник из старших классов подрабатывает
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
В ИК-15 прошел новогодний КВН
спрос на автоуслуги в Самаре за год вырос на 14%
Самара вошла в ТОП-10 городов по количеству вовлеченной аудитории в игру «Скажи по-русски» в 2025
В Самарской области выполнена программа модернизации почтовых отделений на 2025 год
Врач призвал не голодать 31 декабря перед новогодним застольем
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
61
В период новогодних праздников поликлиники Самарской области перейдут на особый график приёма специалистов и работы подразделений. Подробности размещены на официальных сайтах учреждений. Для пациентов с вирусными инфекциями организуют фильтр-боксы.

При острых симптомах ОРВИ или обострении хронических заболеваний рекомендуют оставаться дома и вызывать врача по телефону регистратуры поликлиники или горячей линии 122. Мобильные бригады обеспечат помощь на дому. Неотложная служба при поликлиниках продолжит работу с 8:00 до 20:00 в праздничные дни, пишет Самара Онлайн 24.

Жители смогут пройти консультации узких специалистов, диагностику, диспансеризацию, включая оценку репродуктивного здоровья, и получить льготные лекарства. Стационары, скорая помощь по номерам 03, 103, 112 и травмпункты будут работать круглосуточно, сообщает Минздрав Самарской области.

Здравоохранение
29 декабря 2025  20:21
61
Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области
29 декабря 2025  14:34
Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области
244
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и
28 декабря 2025  20:35
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"
556
Самарцев с температурой под 40 призвали не звонить в скорую
27 декабря 2025  14:53
Самарцев с температурой под 40 призвали не звонить в скорую
756
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
26 декабря 2025  20:27
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
853
Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
26 декабря 2025  19:16
Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
771
В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках
26 декабря 2025  09:17
В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках
571
Выполнена вторая зарубежная операция с раздвижным эндопротезом СамГМУ
25 декабря 2025  12:20
Выполнена вторая зарубежная операция с раздвижным эндопротезом СамГМУ
748
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
25 декабря 2025  09:27
Врач дал совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа
577
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо придерживаться питания, которое снижает нагрузку на организм.
24 декабря 2025  18:31
Врач-диетолог Самарского кардиодиспансера рассказала, как правильно питаться сердечно-сосудистых заболеваниях
1125
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15800
В центре внимания
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
29 декабря 2025  19:57
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
111
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
29 декабря 2025  18:02
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
122
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
626
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
655
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
2268
