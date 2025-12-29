Минздрав Самарской области рассказал о графике медучреждений на праздники

В период новогодних праздников поликлиники Самарской области перейдут на особый график приёма специалистов и работы подразделений. Подробности размещены на официальных сайтах учреждений. Для пациентов с вирусными инфекциями организуют фильтр-боксы.

При острых симптомах ОРВИ или обострении хронических заболеваний рекомендуют оставаться дома и вызывать врача по телефону регистратуры поликлиники или горячей линии 122. Мобильные бригады обеспечат помощь на дому. Неотложная служба при поликлиниках продолжит работу с 8:00 до 20:00 в праздничные дни, пишет Самара Онлайн 24.

Жители смогут пройти консультации узких специалистов, диагностику, диспансеризацию, включая оценку репродуктивного здоровья, и получить льготные лекарства. Стационары, скорая помощь по номерам 03, 103, 112 и травмпункты будут работать круглосуточно, сообщает Минздрав Самарской области.