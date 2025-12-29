Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тольятти

Дополнительные рейсы организуют ночью 31 декабря для удобства жителей.

Власти города сообщили, что в последний день 2025 года муниципальные автобусы и троллейбусы будут курсировать по обычному расписанию.



В новогоднюю ночь для обеспечения транспортной доступности будут запущены дополнительные рейсы.



Согласно предоставленной информации, автобус № 2 будет отправляться от остановки "Ул. Белорусская" в 22:54, а от "Западного пляжа" – в 00:34.



Маршрут №40 стартанут с Белорусской в 1:01, а от Бетонной – в 22:49.



Рейсы № 73 будут осуществляться от остановки "Ул. Белорусская" в 23:07, а от "Легкоатлетического манежа" – в 00:44.



Транспорт маршрута № 84 будет возить пассажиров от улицы Есенина с 00:00, а от Олимпийской – с 00:53.



Также организуют дополнительные рейсы троллейбусов. Маршрут № 13 отправится от остановки "8-й квартал" в 21:33, 22:43, 23:51, 00:59 и 02:07, №14 – от "Музыкальной школы" – в 21:10, 22:20, 23:28, 00:36 и 01:44, пишет 450Медиа.