Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»

Глава города Самары Иван Носков провел финальный в 2025 году рабочий объезд районов. В Кировском районе на 1113 км Куйбышевской железной дороги глава города встретился с жителями, которые обращались к нему на личном приеме, и осмотрел жилой дом, признанный аварийным 24 декабря.

«В этом году завершили в Самаре расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, и уже начали передавать ключи от новых квартир тем, чьи дома получили этот статус позже. Сама программа переселения из аварийного жилья стала бессрочной, и это тоже плюс для жителей тех домов, которые были признаны таковыми совсем недавно. Процесс не быстрый, но дает жителям право на период ожидания нового жилья воспользоваться жильем из маневренного фонда городского округа. Это комфортные квартиры с качественным ремонтом и отлаженными инженерными коммуникациями»,

– отметил глава города Самары Иван Носков.

В ходе объезда Иван Носков также проверил уборку и вывоз снега с городских территорий. Вместе с Юлией Надежиной — инвалидом-колясочником — обсудил план ремонта тротуара, ведущего к больнице № 2 им. Н.А. Семашко и Самарскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру им. Н.В. Постникова.