Минздрав Самарской области рассказал о графике медучреждений на праздники
Почти каждый второй школьник из старших классов подрабатывает
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
В ИК-15 прошел новогодний КВН
спрос на автоуслуги в Самаре за год вырос на 14%
Самара вошла в ТОП-10 городов по количеству вовлеченной аудитории в игру «Скажи по-русски» в 2025
В Самарской области выполнена программа модернизации почтовых отделений на 2025 год
Врач призвал не голодать 31 декабря перед новогодним застольем
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»

Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»

Глава города Самары Иван Носков провел финальный в 2025 году рабочий объезд районов. В Кировском районе на 1113  км Куйбышевской железной дороги глава города встретился с жителями, которые обращались к нему на личном приеме, и осмотрел жилой дом, признанный аварийным 24 декабря. 

«В этом году завершили в Самаре расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, и уже начали передавать ключи от новых квартир тем, чьи дома получили этот статус позже. Сама программа переселения из аварийного жилья стала бессрочной, и это тоже плюс для жителей тех домов, которые были признаны таковыми совсем недавно. Процесс не быстрый, но дает жителям право на период ожидания нового жилья воспользоваться жильем из маневренного фонда городского округа. Это комфортные квартиры с качественным ремонтом и отлаженными инженерными коммуникациями», 
– отметил глава города Самары Иван Носков. 

В ходе объезда Иван Носков также проверил уборку и вывоз снега с городских территорий. Вместе с Юлией Надежиной — инвалидом-колясочником — обсудил план ремонта тротуара, ведущего к больнице № 2 им. Н.А. Семашко и Самарскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру им. Н.В. Постникова.

