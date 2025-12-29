Самара вошла в ТОП-10 городов по количеству вовлеченной аудитории в игру «Скажи по-русски» в 2025

Игроки со всей страны подбирали русские аналоги англицизмам и сленгу, соревновались за места во всероссийском рейтинге, обогащали свой словарный запас. 19 мая Общество «Знание» запустило открытое тестирование интеллектуальной игры «Скажи по-русски», и к концу 2025 ее популярность продолжает расти.

«На сегодняшний день игра «Скажи по-русски» уже объединила более 200 тысяч человек из разных регионов страны. И я бы хотел отметить, что этот интерес продолжает расти. Отрадно, что проект развивается, и всё большее количество людей начинают внимательнее относиться к своей речи, осознавать ценность, выразительность и богатство родного языка», — прокомментировал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Самой играющей аудиторией по итогам чуть более полугода с момента запуска приложения стали преимущественно женщины в возрасте от 35 до 44 лет (25,49%). При этом в целом отмечается рост этой доли аудитории, а также игроков в возрасте 45 лет и старше (21,62%). Несмотря на рост доли участников старшего возраста, «Скажи по-русски» можно смело назвать молодежной игрой. Так общий процент игроков в возрасте до 34 лет на конец 2025 года составляет 53%.

Москва уверенно занимает первое место по количеству вовлеченной в игру аудитории (34.42%). Следом с долей 14,72% идет Санкт-Петербург, а третье — Краснодар, за 3 последних месяца 2025 поднявшись с 9 строки рейтинга. Также в первую десятку вошли такие города как Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Казань.

«Скажи по-русски» — это мобильная игра в формате мини-приложения, которая объединяет молодежь в онлайн-пространстве с целью повышения речевой культуры и формирования уважительного отношения к русскому языку. Механика игры очень проста: игроки заменяют англицизмы русскими словами и расширяют свой словарный запас. Набирая очки, пользователи повышают уровень своего персонажа, соответствующего герою русских сказок: молодые люди – от Колобка до Ильи Муромца, девушки — от Сватьей бабы Бабарихи до Елены Премудрой.

Проект разработан Обществом «Знание» в социальной сети ВКонтакте совместно с Институтом русского языка им. А.С. Пушкина и направлен на поддержку интереса к русскому языку в современной цифровой среде.