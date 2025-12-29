Я нашел ошибку
в 2025 году спрос на специалистов ЖКХ удвоился
В 2025 году спрос на специалистов ЖКХ удвоился
Самарских кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов
Самарских кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов
Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Определен ТОП-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области
Определен ТОП-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области
Подрядчика ищут для замены газона на «Солидарность Самара Арене» за 9 млн рублей
Подрядчика ищут для замены газона на «Солидарность Самара Арене» за 9 млн рублей
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тольятти
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тольятти
В Самарской области местная жительница признана виновной в убийстве женщины
В Самарской области местная жительница признана виновной в убийстве женщины
В Самаре из-за утечки газа газа погибли три человека
В Самаре из-за утечки газа газа погибли три человека
В Самарской области открыли еще два агротехкласса по проекту «Кадры в АПК»

В Самарской области открыли еще два агротехкласса по проекту «Кадры в АПК»

Еще два агротехнологических класса открыли в Самарской области в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». Новые образовательные пространства в средних школах №1 и №2 села Приволжье созданы в партнёрстве с сельхозпроизводителями и промышленными предприятиями Приволжского района и станут стартовой площадкой для будущих аграриев, инженеров и биотехнологов.

Напомним, что на прошлой неделе два новых модернизированных и переоборудованных учебных класса открылись в школе №2 поселка Усть-Кинельский.

Новые агротехклассы создаются в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», реализуемого по поручению Президента страны Владимира Путина.

Агротехнологический профиль предусматривает углубленное изучение биологии, химии, физики и математики через призму агронауки. Ученики будут осваивать азы агроинженерии, изучать новейшее сельскохозяйственное оборудование, проводить лабораторные исследования и создавать междисциплинарные проекты.

«В начале 2025 года нами планировалось открытие всего лишь трех классов, но их количество было увеличено в связи с реальной потребностью в подготовке кадров в сельских территориях. Кроме того, растет и интерес к обучению в профильных классах со стороны школьников и их родителей. Так, в селе Новое Ганькино Исаклинского района на момент открытия агротехкласса записалось всего семь детей, а сейчас их около 30», — отметила руководитель управления малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК регионального Минсельхоза Лейли Мифтахова.

Агротехкласс в школе №1 с. Приволжье оснащён по последнему слову техники: гидропонной установкой, интерактивными стендами, симуляторами трактора и комбайна, 3D-принтером и метеостанцией. Здесь 28 учащихся 7-х и 10-х классов уже начали осваивать профили «агроинженерия» и «генетика и селекция растений».

«У нас в школе праздник — открылся агротехнологический класс. Это большой вклад в будущее, мое и моих одноклассников. Мы уже опробовали оборудование и готовы к новым знаниям», — поделился ученик 10 класса Тимофей Митин.

Инициаторами и инвесторами проекта в Приволжском районе выступили крестьянско-фермерские хозяйства Евгения Цирулева и Олега Косолапова, а также самарский производитель сельхозтехники «Пегас-Агро». «Хотеть — одно, а понять, подходит ли тебе дело земли и технологий — совсем другое», — объяснил ключевую цель Олег Косолапов. Евгений Цирулев подчеркнул важность преемственности: «Машины и приборы не работают без человека. Надо не только учиться самому, но и учить других».

В школе №2 агротехкласс создан при поддержке ООО «Сев-07». Инвестор вложил около 5 млн рублей, 90% из которых компенсируются государством в рамках федерального проекта. Здесь 60 школьников уже создают 3D-модели, программируют умные теплицы, выращивают микрозелень без почвы и строят цифровые копии школы с помощью дронов.

«Это не просто новый кабинет, а стартовая площадка для креативных идей», — говорят ученики.

Проект включает и поддержку педагогов. Преподаватели агротехклассов прошли специализированную подготовку и могут получать стимулирующие выплаты до 30 тысяч рублей в месяц. При этом сельхозпроизводители получают компенсацию до 95% затрат на оплату труда наставника.

Обучение тесно интегрировано с профильными вузами и колледжами — Самарским ГАУ, Обшаровским и Безенчукским аграрными колледжами — и сопровождается практиками на предприятиях.

Подготовка кадров — один из ключевых векторов развития АПК региона. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчёркивал это, поручив уже дважды повысить размер стимулирующих выплат для молодых специалистов на селе. Планируется, что в 2026 году выпускники вузов в АПК смогут получать единовременные выплаты в размере 414 тысяч рублей, а выпускники колледжей — 207 тысяч рублей. Кроме того, со следующего года эти выплаты смогут получать молодые специалисты в сферах производства пищевых продуктов и напитков, а также хранения и складирования зерна.

На создание современных агротехклассов в 2025 году в регионе направлено порядка 30 млн рублей. В восьми действующих агротехклассах Самарской области уже обучаются 164 школьников.

 

Фото – Минсельхоз Самарской области

