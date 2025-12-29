В Самарской области местная жительница признана виновной в убийстве женщины

Собранные следователем следственного отдела по городу Сызрани следственного управления Следственного комитета России по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летней местной жительнице.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что фигурантка вместе со своим сожителем проживали в одной квартире с 73-летней женщиной, являющейся бывшей свекровью фигурантки. Между женщинами существовал бытовой конфликт из-за квартиры. По данным следствия, злоумышленники спланировали убийство заранее, чтобы завладеть квартирой. В июне 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес 73-летней потерпевшей несколько ударов по голове, а затем все трое ушли распивать спиртные напитки на берег реки, где подлили женщине в стакан с водкой уксус и дали выпить, после чего толкнули ее в воду, чтобы инсценировать несчастный случай. Женщина скончалась на месте преступления.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с заключением им контракта с Министерством обороны Российской Федерации и убытием в зону проведения специальной военной операции.