в 2025 году спрос на специалистов ЖКХ удвоился

Самый высокий прирост числа вакансий в сфере ЖКХ зафиксирован среди операторов котельной, отвечающих за работу систем отопления и теплоснабжения в жилых комплексах и учреждениях. Спрос на специалистов вырос на 48%, а среднее зарплатное предложение составило 51 919 руб/мес.

На втором месте маляры. По итогам 11 месяцев 2025 года, количество вакансий выросло на 40%, а соискателям готовы были платить в среднем 118 548 руб/мес. Эти специалисты выполняют окрасочные и отделочные работы на стенах, потолках и других поверхностях внутри и снаружи зданий.

По данным Авито Авто, в 2025 году наблюдается устойчивый спрос на спецтехнику для ЖКХ. Самыми востребованными категориями техники были автовышка (АГП), ассенизаторы, комбинированные дорожные машины, мусоровозы, подметально-уборочные машины, мультилифты, бункеровозы, илососы, тракторы и пескоразбрасыватели.

На платформе чаще всего в 2025 году продавали автовышки (АГП) (29,2%), мусоровозы (18,3%), комбинированные дорожные машины (16,5%), ассенизаторы (12,5%) и подметально-уборочные машины (6,1%). По числу предложений лидировала спецтехника для ЖКХ марок Isuzu (26,2%), «Коммаш» из Мценска (8,9%), СДМ (4,1%), КАМАЗ (3,9%) и Велмаш-С (3%).