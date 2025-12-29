Я нашел ошибку
В 2025 году спрос на специалистов ЖКХ удвоился
Самарских кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов
Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Определен ТОП-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области
Подрядчика ищут для замены газона на «Солидарность Самара Арене» за 9 млн рублей
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тольятти
В Самарской области местная жительница признана виновной в убийстве женщины
В Самаре из-за утечки газа газа погибли три человека
В 2025 году спрос на специалистов ЖКХ удвоился

141
в 2025 году спрос на специалистов ЖКХ удвоился

Эксперты Авито Работы подвели итоги года и проанализировали, как изменилось количество предложений на рынке труда в сфере ЖКХ, а также средние предлагаемые зарплаты. За период с января по ноябрь 2025 года спрос на специалистов в этой сфере вырос в 2 раза (+100%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среднее зарплатное предложение увеличилось на 19% — до 69 677 руб/мес.
  • Самый высокий прирост числа вакансий в сфере ЖКХ зафиксирован среди операторов котельной, отвечающих за работу систем отопления и теплоснабжения в жилых комплексах и учреждениях. Спрос на специалистов вырос на 48%, а среднее зарплатное предложение составило  51 919 руб/мес. 
  • На втором месте маляры. По итогам 11 месяцев 2025 года, количество вакансий выросло на 40%, а соискателям готовы были платить в среднем 118 548 руб/мес. Эти специалисты выполняют окрасочные и отделочные работы на стенах, потолках и других поверхностях внутри и снаружи зданий.
  • По данным Авито Авто, в 2025 году наблюдается устойчивый спрос на спецтехнику для ЖКХ. Самыми востребованными категориями техники были автовышка (АГП), ассенизаторы, комбинированные дорожные машины, мусоровозы, подметально-уборочные машины, мультилифты, бункеровозы, илососы, тракторы и пескоразбрасыватели.
  • На платформе чаще всего в 2025 году продавали автовышки (АГП) (29,2%), мусоровозы (18,3%), комбинированные дорожные машины (16,5%), ассенизаторы (12,5%) и подметально-уборочные машины (6,1%). По числу предложений лидировала спецтехника для ЖКХ марок Isuzu (26,2%), «Коммаш» из Мценска (8,9%), СДМ (4,1%), КАМАЗ (3,9%) и Велмаш-С (3%).

