Я нашел ошибку
Главные новости:
в 2025 году спрос на специалистов ЖКХ удвоился
В 2025 году спрос на специалистов ЖКХ удвоился
Самарских кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов
Самарских кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов
Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Определен ТОП-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области
Определен ТОП-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области
Подрядчика ищут для замены газона на «Солидарность Самара Арене» за 9 млн рублей
Подрядчика ищут для замены газона на «Солидарность Самара Арене» за 9 млн рублей
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тольятти
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тольятти
В Самарской области местная жительница признана виновной в убийстве женщины
В Самарской области местная жительница признана виновной в убийстве женщины
В Самаре из-за утечки газа газа погибли три человека
В Самаре из-за утечки газа газа погибли три человека
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.45
-0.24
EUR 91.48
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»

229
Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»

В 2025 году в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» было уделено большое внимание обучению педагогов, реализующих проект в школах Самарской области.

В этом году свыше 190 педагогов прошли повышение квалификации в своих личных кабинетах на платформе проекта. Сопровождение на всех этапах обучения педагогов обеспечивал Региональный оператор проекта-Региональный центр трудовых ресурсов (ЦОПП).

При обучении использовались лекции от экспертов, кейсы участников проекта, систематизированные информационно-образовательные материалы.

Программа обучения состояла из 5 тематических блоков: «Теоретические аспекты профориентационной деятельности», «Психологические аспекты работы в подростковом возрасте», «Единая модель профориентации: ключевые направления», «Подготовка кадров в области естественно-научных и   инженерно-технологических профессий: современные подходы и тенденции», «Роль профессиональных сообществ в развитии профессиональной деятельности и профессиональной компетентности педагогов».

Обучение позволит педагогам на более высоком уровне организовывать профориентационную работу для учащихся школ Самарской области, учитывая кадровую потребность региона. Цель этой работы – выстроить эффективную коммуникацию со всеми участниками профориентационной деятельности: детей и родителей, педагогов и работодателей, помочь обучающимся сделать правильный выбор будущей профессии и учебного заведения.

«Проект «Билет в будущее» играет значимую роль в развитии системы профориентации в России и в Самарской области в частности. Невозможно переоценить вклад педагога в становление ребенка – именно учитель становится его главным наставником при выборе профессионального пути. Поэтому нам важно быть для педагогов помощниками, методически сопровождать их в этом направлении деятельности», - отметил врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

Проект Единая модель профориентации «Билет в будущее» является частью национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
29 декабря 2025  21:25
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
228
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
29 декабря 2025  19:57
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
218
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
29 декабря 2025  18:02
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
206
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
643
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
672
Весь список