Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»

В 2025 году в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» было уделено большое внимание обучению педагогов, реализующих проект в школах Самарской области.

В этом году свыше 190 педагогов прошли повышение квалификации в своих личных кабинетах на платформе проекта. Сопровождение на всех этапах обучения педагогов обеспечивал Региональный оператор проекта-Региональный центр трудовых ресурсов (ЦОПП).

При обучении использовались лекции от экспертов, кейсы участников проекта, систематизированные информационно-образовательные материалы.

Программа обучения состояла из 5 тематических блоков: «Теоретические аспекты профориентационной деятельности», «Психологические аспекты работы в подростковом возрасте», «Единая модель профориентации: ключевые направления», «Подготовка кадров в области естественно-научных и инженерно-технологических профессий: современные подходы и тенденции», «Роль профессиональных сообществ в развитии профессиональной деятельности и профессиональной компетентности педагогов».

Обучение позволит педагогам на более высоком уровне организовывать профориентационную работу для учащихся школ Самарской области, учитывая кадровую потребность региона. Цель этой работы – выстроить эффективную коммуникацию со всеми участниками профориентационной деятельности: детей и родителей, педагогов и работодателей, помочь обучающимся сделать правильный выбор будущей профессии и учебного заведения.

«Проект «Билет в будущее» играет значимую роль в развитии системы профориентации в России и в Самарской области в частности. Невозможно переоценить вклад педагога в становление ребенка – именно учитель становится его главным наставником при выборе профессионального пути. Поэтому нам важно быть для педагогов помощниками, методически сопровождать их в этом направлении деятельности», - отметил врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

Проект Единая модель профориентации «Билет в будущее» является частью национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Владимиром Путиным.