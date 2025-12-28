Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января

С 1 января 2026 года в России вступают в силу ряд законов. В их числе – увеличение размера минимального размера оплаты труда (МРОТ) и начало действия круглогодичного призыва в армию.
"Вести.ру" составили подборку основных нововведений 2026 года.
Деньги
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до 27 093 рублей. Сейчас он равен 22 440 рублям.
- В 2026 году будут внесены поправки в закон "О налоговых органах Российской Федерации". Это наделит ФНС полномочиями проводить оценку финансового состояния бизнеса. Для компаний установлены 55 критериев, для индивидуальных предпринимателей (ИП) – 31.
- Изменится порядок налогообложения недвижимости. Нововведение коснется многодетных семей, владельцев дорогого жилья, жителей территорий, где введен режим ЧС, проводится КТО или объявлена временная эвакуация.
- Банк России расширит перечень признаков мошеннических операций до 12. Сейчас их 6.
- В РФ стартует эксперимент для самозанятых. У них появится возможность добровольно делать взносы на социальное страхование, благодаря которым они смогут оформлять оплачиваемый больничный лист.
Пенсии
- В 2026 году власти проиндексируют на 7,6% страховые пенсии по старости для работающих и неработающих пенсионеров. Изменения также коснутся стоимости пенсионных баллов и фиксированных выплат к пенсии.
- Ожидаемый период выплат накопительной пенсии будет сохранен на уровне 270 месяцев (22,5 года).
Меры социальной поддержки
- Период ухода за ребенком до полутора лет включат в страховой стаж родителя для каждого ребенка. Ранее засчитывалось суммарно не более шести лет – это эквивалентно уходу максимум за четырьмя детьми.
- Для семей с маленьким доходом введут новый вид налогового вычета. Это значит, что государство будет возвращать часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ) за предыдущий год. Размер выплаты будет рассчитан ФНС на основе данных о доходах семьи и уплаченных ее членами налогах.
Другие нововведения
- В 2026 году начнет действовать круглогодичный призыв в армию. Так, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться на протяжении всего календарного года.
- При заселении в гостиницу можно будет предъявлять водительское удостоверение вместо паспорта.
- Заработает новый общероссийский классификатор профессий и должностей. Он включает 5 597 рабочих профессий и 4 338 должностей служащих. В их числе – коуч, спа-менеджер, копирайтер, SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту и другие, пишет Смотрим.