Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января

171
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января

С 1 января 2026 года в России вступают в силу ряд законов. В их числе – увеличение размера минимального размера оплаты труда (МРОТ) и начало действия круглогодичного призыва в армию.

"Вести.ру" составили подборку основных нововведений 2026 года.

Деньги

  • Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до 27 093 рублей. Сейчас он равен 22 440 рублям.
  • В 2026 году будут внесены поправки в закон "О налоговых органах Российской Федерации". Это наделит ФНС полномочиями проводить оценку финансового состояния бизнеса. Для компаний установлены 55 критериев, для индивидуальных предпринимателей (ИП) – 31.
  • Изменится порядок налогообложения недвижимости. Нововведение коснется многодетных семей, владельцев дорогого жилья, жителей территорий, где введен режим ЧС, проводится КТО или объявлена временная эвакуация.
  • Банк России расширит перечень признаков мошеннических операций до 12. Сейчас их 6.
  • В РФ стартует эксперимент для самозанятых. У них появится возможность добровольно делать взносы на социальное страхование, благодаря которым они смогут оформлять оплачиваемый больничный лист.

Пенсии

  • В 2026 году власти проиндексируют на 7,6% страховые пенсии по старости для работающих и неработающих пенсионеров. Изменения также коснутся стоимости пенсионных баллов и фиксированных выплат к пенсии.
  • Ожидаемый период выплат накопительной пенсии будет сохранен на уровне 270 месяцев (22,5 года).

Меры социальной поддержки

  • Период ухода за ребенком до полутора лет включат в страховой стаж родителя для каждого ребенка. Ранее засчитывалось суммарно не более шести лет – это эквивалентно уходу максимум за четырьмя детьми.
  • Для семей с маленьким доходом введут новый вид налогового вычета. Это значит, что государство будет возвращать часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ) за предыдущий год. Размер выплаты будет рассчитан ФНС на основе данных о доходах семьи и уплаченных ее членами налогах.

Другие нововведения

  • В 2026 году начнет действовать круглогодичный призыв в армию. Так, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться на протяжении всего календарного года.
  • При заселении в гостиницу можно будет предъявлять водительское удостоверение вместо паспорта.
  • Заработает новый общероссийский классификатор профессий и должностей. Он включает 5 597 рабочих профессий и 4 338 должностей служащих. В их числе – коуч, спа-менеджер, копирайтер, SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту и другие, пишет Смотрим.
