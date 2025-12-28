Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января

С 1 января 2026 года в России вступают в силу ряд законов. В их числе – увеличение размера минимального размера оплаты труда (МРОТ) и начало действия круглогодичного призыва в армию.

"Вести.ру" составили подборку основных нововведений 2026 года.

Деньги

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до 27 093 рублей. Сейчас он равен 22 440 рублям.

В 2026 году будут внесены поправки в закон "О налоговых органах Российской Федерации". Это наделит ФНС полномочиями проводить оценку финансового состояния бизнеса. Для компаний установлены 55 критериев, для индивидуальных предпринимателей (ИП) – 31.

Изменится порядок налогообложения недвижимости. Нововведение коснется многодетных семей, владельцев дорогого жилья, жителей территорий, где введен режим ЧС, проводится КТО или объявлена временная эвакуация.

Банк России расширит перечень признаков мошеннических операций до 12. Сейчас их 6.

В РФ стартует эксперимент для самозанятых. У них появится возможность добровольно делать взносы на социальное страхование, благодаря которым они смогут оформлять оплачиваемый больничный лист.

Пенсии

В 2026 году власти проиндексируют на 7,6% страховые пенсии по старости для работающих и неработающих пенсионеров. Изменения также коснутся стоимости пенсионных баллов и фиксированных выплат к пенсии.

Ожидаемый период выплат накопительной пенсии будет сохранен на уровне 270 месяцев (22,5 года).

Меры социальной поддержки

Период ухода за ребенком до полутора лет включат в страховой стаж родителя для каждого ребенка. Ранее засчитывалось суммарно не более шести лет – это эквивалентно уходу максимум за четырьмя детьми.

Для семей с маленьким доходом введут новый вид налогового вычета. Это значит, что государство будет возвращать часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ) за предыдущий год. Размер выплаты будет рассчитан ФНС на основе данных о доходах семьи и уплаченных ее членами налогах.

Другие нововведения