В Самаре из-за утечки газа газа погибли три человека

29 декабря в квартире жилого дома, расположенного в Железнодорожном районе города Самары, обнаружены тела супругов и их 28-летней дочери, без признаков жизни.

По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). По предварительным данным, смерть потерпевших наступила от острого отравления окисью углерода, в результате ненадлежащей работы газовой системы.

В настоящее время следователем произведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего и причины ему предшествующих, пишет СУ СК.