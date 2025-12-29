Самарских кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов

МВД России разработало поправки, которые вводят суровое наказание за использование любых гаджетов или шпаргалок во время тестирования. Если поймают с телефоном, наушниками или микрофоном, результаты экзамена аннулируют, а на пересдачу можно будет записаться только через год.

Участились случаи, когда третьи лица удалённо помогают кандидатам. Для чистоты процесса во всех экзаменационных классах ГИБДД также планируют установить видеонаблюдение, охватывающее и экзаменатора, и рабочих места кандидатов.

Кроме того, новые правила уточняют сроки: практический экзамен должны будут назначить не позднее 60 дней после сдачи теории. Также отменят необходимость приносить бумажную медицинскую справку, если её данные уже есть в единой электронной системе здравоохранения. Проект поправок сейчас находится на стадии обсуждения, пишет Самара-АиФ.