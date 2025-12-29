Я нашел ошибку
Главные новости:
в 2025 году спрос на специалистов ЖКХ удвоился
В 2025 году спрос на специалистов ЖКХ удвоился
Самарских кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов
Самарских кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов
Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Определен ТОП-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области
Определен ТОП-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области
Подрядчика ищут для замены газона на «Солидарность Самара Арене» за 9 млн рублей
Подрядчика ищут для замены газона на «Солидарность Самара Арене» за 9 млн рублей
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тольятти
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тольятти
В Самарской области местная жительница признана виновной в убийстве женщины
В Самарской области местная жительница признана виновной в убийстве женщины
В Самаре из-за утечки газа газа погибли три человека
В Самаре из-за утечки газа газа погибли три человека
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.45
-0.24
EUR 91.48
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарских кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов

139
Самарских кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов

МВД России разработало поправки, которые вводят суровое наказание за использование любых гаджетов или шпаргалок во время тестирования. Если поймают с телефоном, наушниками или микрофоном, результаты экзамена аннулируют, а на пересдачу можно будет записаться только через год.

Участились случаи, когда третьи лица удалённо помогают кандидатам. Для чистоты процесса во всех экзаменационных классах ГИБДД также планируют установить видеонаблюдение, охватывающее и экзаменатора, и рабочих места кандидатов.

Кроме того, новые правила уточняют сроки: практический экзамен должны будут назначить не позднее 60 дней после сдачи теории. Также отменят необходимость приносить бумажную медицинскую справку, если её данные уже есть в единой электронной системе здравоохранения. Проект поправок сейчас находится на стадии обсуждения, пишет Самара-АиФ. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
29 декабря 2025  21:25
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
228
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
29 декабря 2025  19:57
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
218
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
29 декабря 2025  18:02
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
206
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
643
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
672
Весь список