Я нашел ошибку
Главные новости:
в 2025 году спрос на специалистов ЖКХ удвоился
В 2025 году спрос на специалистов ЖКХ удвоился
Самарских кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов
Самарских кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов
Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Определен ТОП-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области
Определен ТОП-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области
Подрядчика ищут для замены газона на «Солидарность Самара Арене» за 9 млн рублей
Подрядчика ищут для замены газона на «Солидарность Самара Арене» за 9 млн рублей
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тольятти
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тольятти
В Самарской области местная жительница признана виновной в убийстве женщины
В Самарской области местная жительница признана виновной в убийстве женщины
В Самаре из-за утечки газа газа погибли три человека
В Самаре из-за утечки газа газа погибли три человека
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.45
-0.24
EUR 91.48
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Определен ТОП-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области

176
Определен ТОП-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области

В 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтированы более 230 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе более 55 км в Самаре и 9 км в Тольятти. 

Среди всех завершенных объектов можно выделить пять наиболее значимых, каждый из которых вносит уникальный вклад в развитие транспортного каркаса региона.

Самым протяженным дорожным объектом уходящего года стала автодорога Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка. Работы велись на трех участках, их суммарная протяженность составила более 35 км. Дорога, проходящая по территории Волжского, Алексеевского и Нефтегорского районов, является ключевым маршрутом для жителей множества населенных пунктов. Особое внимание было уделено капитальному ремонту 4-километрового участка по улице Сухова в селе Подъем-Михайловка: помимо укладки нового асфальтобетонного покрытия, здесь построили тротуары, установили опоры уличного освещения и организовали безопасные пешеходные переходы.

«Как житель села Дмитриевка, который каждый день ездит по этой трассе, хочу отметить высочайшее качество ремонта. Дорога стала абсолютно ровной и безопасной, а преображение в Подъем-Михайловке с тротуарами и ограждениями — это огромный шаг вперед», — поделился житель Максим Насретдинов.

Титул самого туристического объекта получила дорога «Сызрань – Шигоны – Волжский Утес – турбаза «Солнечный Мыс» в Шигонском районе. Капитальный ремонт 3,3 км этого маршрута обеспечил безопасный подъезд к заповедному Муранскому бору — одной из ключевых природных достопримечательностей региона. 1,8 км отремонтированной трассы проходят через село Муранка с населением более 1000 человек. Для жителей и гостей создана безопасная среда: вдоль дороги построены тротуары с пешеходным ограждением, установлено уличное освещение, обустроены искусственные неровности и отремонтирована водопропускная труба, что повысило комфорт и для местных жителей, и для туристов.

Звание самого ожидаемого объекта присвоено трассе «Сергиевск – Большая Чесноковка» – Кандабулак. Ее капитальный ремонт на участке 8,2 км был завершен досрочно, на полгода раньше установленного срока – в октябре 2025 года. Эта дорога соединяет несколько населенных пунктов Сергиевского района и критически важна для доставки школьников в Красносельскую общеобразовательную школу. Помимо замены покрытия, на участке отремонтированы 16 водопропускных труб, установлены новые дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения. В поселке Ровный вдоль проезжей части построены тротуары, установлены опоры освещения и современные пешеходные переходы с автономными светофорами.

Самым широким объектом года признано Московское шоссе в Самаре. Ремонт на участке от проспекта Кирова до выезда из города протяженностью 9,192 км охватил магистраль с рекордными параметрами: ширина проезжей части достигает 35 метров. Это одна из самых загруженных трасс региона с интенсивностью движения до 95 тысяч автомобилей в сутки. Работы проводились с применением высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона и включали оптимизацию движения на перекрестках совместно с Госавтоинспекцией для увеличения пропускной способности.

Статус самого социально значимого утвердился за дорогой «Самара – Волгоград» – Пестравка» — Ленинский — Кочетковский — Бутковский в Красноармейском районе. Капитальный ремонт участка длиной 5,4 км имеет ключевое значение для обеспечения транспортной доступности. Это единственная трасса, которая связывает поселки Бутковский и Софинский с региональной сетью автодорог. Объект имеет важнейшее социальное значение, так как ведет к основным социальным учреждениям сельского поселения Ленинский и входит в постоянный маршрут движения школьного автобуса.

Напомним, реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» находится на особом контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области отремонтировано 230 км дорог регионального и местного значения. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
29 декабря 2025  21:25
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
228
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
29 декабря 2025  19:57
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
218
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
29 декабря 2025  18:02
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
206
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
643
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
672
Весь список