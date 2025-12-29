Я нашел ошибку
Главные новости:
в 2025 году спрос на специалистов ЖКХ удвоился
В 2025 году спрос на специалистов ЖКХ удвоился
Самарских кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов
Самарских кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов
Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Определен ТОП-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области
Определен ТОП-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области
Подрядчика ищут для замены газона на «Солидарность Самара Арене» за 9 млн рублей
Подрядчика ищут для замены газона на «Солидарность Самара Арене» за 9 млн рублей
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тольятти
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тольятти
В Самарской области местная жительница признана виновной в убийстве женщины
В Самарской области местная жительница признана виновной в убийстве женщины
В Самаре из-за утечки газа газа погибли три человека
В Самаре из-за утечки газа газа погибли три человека
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В Самарской области в 2025 году обновлено более 50 км дорог опорной сети в рамках нацпроекта

189
В Самарской области в 2025 году обновлено более 50 км дорог опорной сети в рамках нацпроекта

В 2025 году в Самарской области завершены работы по капитальному ремонту ключевых автомобильных дорог, входящих в региональную опорную сеть. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведено в нормативное состояние 52,5 км магистралей, что является важным шагом к достижению стратегической цели — доведению до 85% доли дорог опорной сети в нормативном состоянии к 2030 году по поручению Президента России Владимира Путина.

Опорная сеть включает наиболее значимые и высокоинтенсивные трассы, обеспечивающие транспортную связность территорий и бесперебойное движение. В уходящем году фокус работ был сосредоточен на трех стратегических объектах регионального значения.

Важнейшим проектом для межрегионального транзита стал ремонт автодороги Похвистнево — Клявлино в Похвистневском районе. На участке протяженностью 5 км в районе сельского поселения Рысайкино выполнены комплексные работы: уширение проезжей части, замена дорожного полотна, ремонт водопропускных труб и капитальный ремонт моста через реку Тергала, а также установка дорожных знаков и нанесение разметки. Эта 76-километровая трасса является ключевым связующим звеном между магистралями Самара – Бугуруслан и М-5 «Урал», обеспечивая движение транзитного транспорта в направлении Оренбурга и Татарстана. С 2019 года в рамках нацпроекта и других программных мероприятий обновлены уже 35 км этой важной артерии.

Центральной городской магистралью в рамках реализации нацпроекта стало Московское шоссе в Самаре. На участке протяженностью 9 км — от проспекта Кирова до выезда из города — выполнено обновление проезжей части. Работы на этом направлении, где среднесуточная интенсивность превышает 95 тысяч автомобилей, были направлены на повышение пропускной способности и безопасности одного из самых загруженных транспортных коридоров региона.

В Богатовском районе завершен ремонт автодороги Богатое — «Самара — Оренбург». Приведение к нормативу участка протяженностью 9,96 км обеспечило качественную транспортную связь села Богатое с федеральной трассой М-5 «Урал». Эта дорога ежедневно обслуживает поток более 21 тысячи транспортных средств, играя важнейшую роль в жизнеобеспечении района.

Отдельным значимым итогом года стало введение в эксплуатацию нового участка автодороги «Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково протяженностью 28,7 км в Кошкинском районе. Эта трасса, также входящая в опорную сеть, усилила транспортную связность территории, обеспечивая движение примерно 6,9 тысяч автомобилей в сутки.

«Обновление дорог опорной сети — это базовая задача для развития экономики и обеспечения мобильности жителей региона. Каждый обновленный километр таких магистралей напрямую влияет на снижение логистических затрат, повышение безопасности и комфорта для десятков тысяч автомобилистов ежедневно. Системная работа в этом направлении будет продолжена», — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

В результате выполненных работ к концу 2025 года уровень нормативного состояния опорной сети дорог регионального значения в Самарской области достиг 83,05%. Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» позволяет не только поддерживать в надлежащем состоянии существующую инфраструктуру, но и последовательно повышать ее качественные показатели.

