в 2025 году спрос на специалистов ЖКХ удвоился
Самарских кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов
Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Определен ТОП-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области
Подрядчика ищут для замены газона на «Солидарность Самара Арене» за 9 млн рублей
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Тольятти
В Самарской области местная жительница признана виновной в убийстве женщины
В Самаре из-за утечки газа газа погибли три человека
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Путин подписал закон о призыве на военную службу в 2026 году

235
Путин подписал закон о призыве на военную службу в 2026 году

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 декабря, подписал закон о призыве граждан на военную службу в 2026 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек», — говорится в указе главы государства.

Подобный указ подписан главой государства впервые после вступления в силу закона о круглогодичном военном призыве.

В то же, несмотря на нововведение, фактическая отправка призывников в войска будет как обычно проходить дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Одновременно президент отдал распоряжение уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых уже закончился срок военной службы по призыву, пишут "Известия".

