Главные новости:
Минздрав Самарской области рассказал о графике медучреждений на праздники
Почти каждый второй школьник из старших классов подрабатывает
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
В ИК-15 прошел новогодний КВН
спрос на автоуслуги в Самаре за год вырос на 14%
Самара вошла в ТОП-10 городов по количеству вовлеченной аудитории в игру «Скажи по-русски» в 2025
В Самарской области выполнена программа модернизации почтовых отделений на 2025 год
Врач призвал не голодать 31 декабря перед новогодним застольем
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Спрос на автоуслуги в Самаре за год вырос на 14%

94
спрос на автоуслуги в Самаре за год вырос на 14%

Специалисты Авито проанализировали изменение спроса на сезонные автоуслуги и динамику предложения. Оказалось, что в Самаре спрос вырос на 14%. Наибольшей популярностью пользуются услуги по диагностике и ремонту авто.

Динамика спроса

Спрос на автоуслуги на Авито в ноябре 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14%. Больше всего интереса в Самаре проявляют к услугам по диагностике и ремонту авто (на них приходится 33% спроса), тюнингу и оборудованию (31%), кузовному ремонту и покраске (13%), мойке и уходу за авто (6%), а также шиномонтажу и ремонту дисков (5%). 

Из наиболее востребованных в холодное время года, заметнее всего за последний год вырос спрос на услуги по замене антифриза (х4 раза), регулировке фар (х2,5 раза) и замене масла в заднем редукторе (х2,5 раза). Также  в пятерку лидеров роста вошли услуги по замене фар (х2,5 раза) и масла в переднем редукторе (х2 раза). Это связано с тем, что перед зимой автовладельцы активнее готовят машины к сезону и проводят комплексную диагностику.

 

Изменение предложения

Объем предложения автоуслуг вырос на 18%. В основном исполнители предлагают услуги по диагностике и ремонту авто (31% предложения), тюнингу и оборудованию (20%),  мойке и уходу за авто (15%), кузовному ремонту и покраске (15%), а также помощи при покупке авто (8%). 

За последний год объем предложения заметнее всего вырос в услугах по мойке и уходу за авто (х3 раза), замене свечей зажигания (х2,5 раза) и замене водяного насоса (х2,5 раза). Также в топ-5 — услуги по замене антифриза (х2 раза) и рычагов подвески (х2 раза).

Рост предложения сигнализирует о том, что конкуренция за каждого клиента увеличивается. Автосервисы за счет активного продвижения услуг по плановому обслуживанию авто (замена фильтров, масла и т.д.) получают постоянных клиентов, которые в дальнейшем возвращаются к ним для проведения более серьезных и высокомаржинальных ремонтов.

В центре внимания
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
29 декабря 2025  19:57
111
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
29 декабря 2025  18:02
122
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
626
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
655
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
2268
