Почти каждый второй школьник из старших классов подрабатывает

Авито Работа и Онлайн-школа №1 провели совместное исследование и выяснили, как школьники 8–11 классов относятся к подработке, зачем начинают зарабатывать и как это влияет на учебу. Уже сегодня рынок труда для подростков воспринимается ими как реальная и доступная среда: регулярно подрабатывают 18% опрошенных, еще 29% берутся за подработку время от времени — во время каникул или «по настроению». При этом почти половина школьников (46%) пока не подрабатывают, но хотели бы начать.