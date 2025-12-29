Я нашел ошибку
Главные новости:
Минздрав Самарской области рассказал о графике медучреждений на праздники
Почти каждый второй школьник из старших классов подрабатывает
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
В ИК-15 прошел новогодний КВН
спрос на автоуслуги в Самаре за год вырос на 14%
Самара вошла в ТОП-10 городов по количеству вовлеченной аудитории в игру «Скажи по-русски» в 2025
В Самарской области выполнена программа модернизации почтовых отделений на 2025 год
Врач призвал не голодать 31 декабря перед новогодним застольем
Авито Работа и Онлайн-школа №1 провели совместное исследование и выяснили, как школьники 8–11 классов относятся к подработке, зачем начинают зарабатывать и как это влияет на учебу. Уже сегодня рынок труда для подростков воспринимается ими как реальная и доступная среда: регулярно подрабатывают 18% опрошенных, еще 29% берутся за подработку время от времени — во время каникул или «по настроению». При этом почти половина школьников (46%) пока не подрабатывают, но хотели бы начать.

Ключевые данные:

  • Чаще всего к подработке школьников (48%) мотивирует желание быть финансово независимым. Еще 18% копят на конкретную цель, 17% признаются, что им просто интересно попробовать себя, а 9% рассматривают подработку как способ получить первый профессиональный опыт.
  • Для 32% респондентов совмещать подработку и учебу оказалось легко, еще 23% признаются, что это бывает сложно, но возможно. 39% опрошенных школьников пока только задумываются о том, как можно эффективно выстроить баланс между школой, временной занятостью и отдыхом.
  • Чаще всего школьники подрабатывают онлайн: треть (33%) занимаются фрилансом, репетиторством, ведут блоги или создают цифровой контент. Еще 29% делают это  офлайн — помогают в магазинах, кафе, раздают листовки. Четверть (25%) помогают родителям или соседям за небольшое вознаграждение, а 9% участвуют в волонтерских проектах.
