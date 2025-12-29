В ИК-15 прошел новогодний КВН

В исправительной колонии №15 УФСИН России по Самарской области прошёл новогодний КВН, объединивший осуждённых в атмосфере творчества, доброго юмора и праздничного настроения.

Команды из разных отрядов подготовили яркие выступления - с оригинальными визитными карточками, шуточными домашними заданиями и остроумными ответами на вопросы ведущих. Участники проявили креативность, актёрские способности и командный дух, а зал встречал каждое выступление бурными аплодисментами.

КВН становится не только возможностью отдохнуть и проявить таланты, но и важной частью воспитательной работы: через юмор и коллективное творчество у осуждённых формируются навыки конструктивного общения, самовыражения и ответственности перед командой.